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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11528115291153011531
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:18

Феодал ,

у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій:


По історії з лічильником нічого не скажу, треба розбиратись, а борг 1-2 тисячі зараз звична справа в квартирах, де не живуть. Ніхто не подає дані, рахують по середньому.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31

  Hotab написав:Феодал ,

у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій:


По історії з лічильником нічого не скажу, треба розбиратись, а борг 1-2 тисячі зараз звична справа в квартирах, де не живуть. Ніхто не подає дані, рахують по середньому.

данні подавались регулярно, все як в аптеці з 2017, і це дуже обурює
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31

  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)

Все буває вперше. От в мене якраз 1 січня намалювався борг з водоканалу ~3 к. грн. по загально будинковому лічильнику. До цього в жодній квитанції не було боргу, а тепер за кожен місяць заднім числом 300 грн перетворилось в 600...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:55

  cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)


Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.
Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"... :evil:
До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.


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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 13 січ, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:58

  Slon_Nosov написав:Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім.
мне за доставку газа круглый год 70 грн считают помимо объема на отопление.
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