Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
Все буває вперше. От в мене якраз 1 січня намалювався борг з водоканалу ~3 к. грн. по загально будинковому лічильнику. До цього в жодній квитанції не було боргу, а тепер за кожен місяць заднім числом 300 грн перетворилось в 600...
cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло. Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"... До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують. Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 13 січ, 2024 11:09, всього редагувалось 3 разів.
Бетон написав:та дешевшає все. весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75. зараз на 2 м2 менше 77500 куе. подешевіло. спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
Я обзвонил всё. Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
Проблемы по сути только начинаются, все два года нас заливали деньгами, а веселье впереди как доллар по 36 позади, а когда будет 50, та квартира будет 60к.
А еще учтите, что впереди ремонт, если планируете под сдачу и вас ждет много сюрпризов неприятных в процессе: как нехватка квалифицированных строителей и как следствие высокие цены работ, так и с подорожавшими из-за логистики и девальвации материалами. Поэтому лучше всего выйти по переуступке, если найдете "удачного" инвестора
cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло. Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"... До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують. Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.
Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх)