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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11529115301153111532>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:18

Феодал ,

у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій:


По історії з лічильником нічого не скажу, треба розбиратись, а борг 1-2 тисячі зараз звична справа в квартирах, де не живуть. Ніхто не подає дані, рахують по середньому.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31

  Hotab написав:Феодал ,

у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій:


По історії з лічильником нічого не скажу, треба розбиратись, а борг 1-2 тисячі зараз звична справа в квартирах, де не живуть. Ніхто не подає дані, рахують по середньому.

данні подавались регулярно, все як в аптеці з 2017, і це дуже обурює
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31

  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)

Все буває вперше. От в мене якраз 1 січня намалювався борг з водоканалу ~3 к. грн. по загально будинковому лічильнику. До цього в жодній квитанції не було боргу, а тепер за кожен місяць заднім числом 300 грн перетворилось в 600...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:55

  cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)


Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.
Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"... :evil:
До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.
Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.


Зображення
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 13 січ, 2024 11:09, всього редагувалось 3 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:58

  Slon_Nosov написав:Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім.
мне за доставку газа круглый год 70 грн считают помимо объема на отопление.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:11

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?


Проблемы по сути только начинаются, все два года нас заливали деньгами, а веселье впереди как доллар по 36 позади, а когда будет 50, та квартира будет 60к.

А еще учтите, что впереди ремонт, если планируете под сдачу и вас ждет много сюрпризов неприятных в процессе: как нехватка квалифицированных строителей и как следствие высокие цены работ, так и с подорожавшими из-за логистики и девальвации материалами.
Поэтому лучше всего выйти по переуступке, если найдете "удачного" инвестора
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:15

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

Ну я так поняв там по 10 разу перепродують одній ті самі квартири - кожен по пару тисяч накидає - ось тому старт 60 а зараз 80 - не повезе тому хто буде останнім в цій піраміді варшавського)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:18

  Slon_Nosov написав:
  cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)


Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.
Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"... :evil:
До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.
Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.


Зображення

Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх)
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:19

  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім.
мне за доставку газа круглый год 70 грн считают помимо объема на отопление.

Ну так доставка сплачується щомісяця та залежить від минулорічного споживання - типу замовлена потужність
cherchiltank
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