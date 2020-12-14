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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11529115301153111532
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:31

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім.
мне за доставку газа круглый год 70 грн считают помимо объема на отопление.

Ну так доставка сплачується щомісяця та залежить від минулорічного споживання - типу замовлена потужність

абонку разрешили вводить всем. По водоканалу тоже есть. Вероятно у Slon_Nosov тоже абонка за тепло летом. Ну типа летом же работникам теплосетей платятся зарплаты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:47

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:17

  cherchiltank написав:
  Slon_Nosov написав:
  cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)


Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.
Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"... :evil:
До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.
Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.



Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх)


це не борги, раніше я сплачував лише по лічильнику, якщо не вмикав опалення то було нуль грн, потім постачальники вирішили грабувати незалежно від спожівання тепла. Це наче населення примушують економити і при цьому піднімають тарифи, т.к. апетити обленерго не зменьшуються. Споживаєшь меньше, а плата постійно зростає... :evil:
За тепло, спочатку весною сказали що +-150 грн то корегування, наступногомісяця нуль, потім ще кажуть корегуання але це вже серед літа на +-300 грн. Фінал, третій рік не плачу за опалення... Цікаво, що там з ісковою давністью три роки?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 13 січ, 2024 12:28, всього редагувалось 3 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:19

  Феодал написав:
  cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)

З такою вдачею можна грати у лотерею
у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:

зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяць
Відбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.
Ми повинні побудувати справедливе суспільство

а ще постійно різні переформатування, то була одна організація, то друга, то тій переплатив, іншій недоплатив, а потім ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:37

  Slon_Nosov написав:
  cherchiltank написав:
  Slon_Nosov написав:
Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.
Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"... :evil:
До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.
Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.



Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх)


це не борги, раніше я сплачував лише по лічильнику, якщо не вмикав опалення то було нуль грн, потім постачальники вирішили грабувати незалежно від спожівання тепла. Це наче населення примушують економити і при цьому піднімають тарифи, т.к. апетити обленерго не зменьшуються. Споживаєшь меньше, а плата постійно зростає... :evil:
За тепло, спочатку весною сказали що +-150 грн то корегування, наступногомісяця нуль, потім ще кажуть корегуання але це вже серед літа на +-300 грн. Фінал, третій рік не плачу за опалення... Цікаво, що там з ісковою давністью три роки?

В нашому ОСББ Теплоенерго офіційно грабуж кожного десь на 200-300 грн. Називається втрати на функціонування с-ми гарячого водопостачання. Різницю між квартирними лічильниками ГВ і загальнобудинковим лічильником тепла розкидують на всі квартири.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:39

  flyman написав:
  Феодал написав:
  cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)

З такою вдачею можна грати у лотерею
у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:

зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяць
Відбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.
Ми повинні побудувати справедливе суспільство

а ще постійно різні переформатування, то була одна організація, то друга, то тій переплатив, іншій недоплатив, а потім ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш

Хочеться жити чесно, а ці покидьки постійно нагліють, у мене по всіх об*єктах - є якась трохи фігня (ЖКХ, вода(Ірпіньводоканал-Бучасервіс) електромережі (навів як приклад))
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