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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11528115291153011531
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31

  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:11

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?


Проблемы по сути только начинаются, все два года нас заливали деньгами, а веселье впереди как доллар по 36 позади, а когда будет 50, та квартира будет 60к.

А еще учтите, что впереди ремонт, если планируете под сдачу и вас ждет много сюрпризов неприятных в процессе: как нехватка квалифицированных строителей и как следствие высокие цены работ, так и с подорожавшими из-за логистики и девальвации материалами.
Поэтому лучше всего выйти по переуступке, если найдете "удачного" инвестора
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:15

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

Ну я так поняв там по 10 разу перепродують одній ті самі квартири - кожен по пару тисяч накидає - ось тому старт 60 а зараз 80 - не повезе тому хто буде останнім в цій піраміді варшавського)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:47

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:18

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?

Невже щоб перепродати комусь дорожче? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32

  unicdima написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?

Невже щоб перепродати комусь дорожче? :D

Кругообіг варшавського в природі - купуєш котлован за 50 потім кожен рік перепродаєш піднімаючи ціну на 10 тисяч - хто останній той і лох)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:54

  cherchiltank написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?
Невже щоб перепродати комусь дорожче? :D

Кругообіг варшавського в природі - купуєш котлован за 50 потім кожен рік перепродаєш піднімаючи ціну на 10 тисяч - хто останній той і лох)

ну почему лох? Там даже метро скоро построят.
Мне обещали к 2030 году
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:11

Я вот думаю. Когда реально заработает НДС на недострои, который пока игнорируется застройщиками, цены вырастут на 5-10% для перекупщиков
adeges
 
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