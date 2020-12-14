flyman написав:
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:11
Проблемы по сути только начинаются, все два года нас заливали деньгами, а веселье впереди как доллар по 36 позади, а когда будет 50, та квартира будет 60к.
А еще учтите, что впереди ремонт, если планируете под сдачу и вас ждет много сюрпризов неприятных в процессе: как нехватка квалифицированных строителей и как следствие высокие цены работ, так и с подорожавшими из-за логистики и девальвации материалами.
Поэтому лучше всего выйти по переуступке, если найдете "удачного" инвестора
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:15
Ну я так поняв там по 10 разу перепродують одній ті самі квартири - кожен по пару тисяч накидає - ось тому старт 60 а зараз 80 - не повезе тому хто буде останнім в цій піраміді варшавського)
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:47
А зачем Вам нужна та двушка?
Додано: Суб 13 січ, 2024 13:18
Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32
Кругообіг варшавського в природі - купуєш котлован за 50 потім кожен рік перепродаєш піднімаючи ціну на 10 тисяч - хто останній той і лох)
Додано: Суб 13 січ, 2024 13:54
ну почему лох? Там даже метро скоро построят.
Мне обещали к 2030 году
Додано: Суб 13 січ, 2024 14:11
Я вот думаю. Когда реально заработает НДС на недострои, который пока игнорируется застройщиками, цены вырастут на 5-10% для перекупщиков
|