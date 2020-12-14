RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11528115291153011531
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31

  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:11

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?


Проблемы по сути только начинаются, все два года нас заливали деньгами, а веселье впереди как доллар по 36 позади, а когда будет 50, та квартира будет 60к.

А еще учтите, что впереди ремонт, если планируете под сдачу и вас ждет много сюрпризов неприятных в процессе: как нехватка квалифицированных строителей и как следствие высокие цены работ, так и с подорожавшими из-за логистики и девальвации материалами.
Поэтому лучше всего выйти по переуступке, если найдете "удачного" инвестора
Sidus
 
Повідомлень: 883
З нами з: 17.09.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:15

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

Ну я так поняв там по 10 разу перепродують одній ті самі квартири - кожен по пару тисяч накидає - ось тому старт 60 а зараз 80 - не повезе тому хто буде останнім в цій піраміді варшавського)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:47

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9443
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:18

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?

Невже щоб перепродати комусь дорожче? :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 10.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32

  unicdima написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?

Невже щоб перепродати комусь дорожче? :D

Кругообіг варшавського в природі - купуєш котлован за 50 потім кожен рік перепродаєш піднімаючи ціну на 10 тисяч - хто останній той і лох)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:54

  cherchiltank написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?

А зачем Вам нужна та двушка?
Невже щоб перепродати комусь дорожче? :D

Кругообіг варшавського в природі - купуєш котлован за 50 потім кожен рік перепродаєш піднімаючи ціну на 10 тисяч - хто останній той і лох)

ну почему лох? Там даже метро скоро построят.
Мне обещали к 2030 году
Феодал
 
Повідомлень: 457
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:11

Я вот думаю. Когда реально заработает НДС на недострои, который пока игнорируется застройщиками, цены вырастут на 5-10% для перекупщиков
adeges
 
Повідомлень: 4506
З нами з: 14.03.06
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:14

  Феодал написав:Ми повинні побудувати справедливе суспільство


так ви ж виїхали
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2644 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:26

  trololo написав:
  Феодал написав:Ми повинні побудувати справедливе суспільство


так ви ж виїхали

поїхати з кінцями не вийшло, є певні обставини, а от мої друзі з Ізраілю поїхали з кінцями коли почався ковід
Феодал
 
Повідомлень: 457
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11528115291153011531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2450, 2451, 2452
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24511 16434848
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 20:43
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5418051
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 24321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10919)
13.01.2024 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.