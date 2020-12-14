|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31
flyman написав: Бетон написав:
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1641
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:11
Бетон написав: flyman написав: Бетон написав:
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
Проблемы по сути только начинаются, все два года нас заливали деньгами, а веселье впереди как доллар по 36 позади, а когда будет 50, та квартира будет 60к.
А еще учтите, что впереди ремонт, если планируете под сдачу и вас ждет много сюрпризов неприятных в процессе: как нехватка квалифицированных строителей и как следствие высокие цены работ, так и с подорожавшими из-за логистики и девальвации материалами.
Поэтому лучше всего выйти по переуступке, если найдете "удачного" инвестора
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 883
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:15
Бетон написав: flyman написав: Бетон написав:
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
Ну я так поняв там по 10 разу перепродують одній ті самі квартири - кожен по пару тисяч накидає - ось тому старт 60 а зараз 80 - не повезе тому хто буде останнім в цій піраміді варшавського)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:47
Бетон написав: flyman написав: Бетон написав:
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
А зачем Вам нужна та двушка?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9443
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 13:18
Investor_K написав: Бетон написав:
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
А зачем Вам нужна та двушка?
Невже щоб перепродати комусь дорожче?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2482
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32
unicdima написав: Investor_K написав: Бетон написав:
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
А зачем Вам нужна та двушка?
Невже щоб перепродати комусь дорожче?
Кругообіг варшавського в природі - купуєш котлован за 50 потім кожен рік перепродаєш піднімаючи ціну на 10 тисяч - хто останній той і лох)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 13:54
cherchiltank написав: unicdima написав: Бетон написав:
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
А зачем Вам нужна та двушка?
Невже щоб перепродати комусь дорожче?
Кругообіг варшавського в природі - купуєш котлован за 50 потім кожен рік перепродаєш піднімаючи ціну на 10 тисяч - хто останній той і лох)
ну почему лох? Там даже метро скоро построят.
Мне обещали к 2030 году
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 457
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 14:11
Я вот думаю. Когда реально заработает НДС на недострои, который пока игнорируется застройщиками, цены вырастут на 5-10% для перекупщиков
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4506
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 14:14
Феодал написав:
Ми повинні побудувати справедливе суспільство
так ви ж виїхали
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2644 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 13 січ, 2024 15:26
trololo написав: Феодал написав:
Ми повинні побудувати справедливе суспільство
так ви ж виїхали
поїхати з кінцями не вийшло, є певні обставини, а от мої друзі з Ізраілю поїхали з кінцями коли почався ковід
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 457
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24511
|16434848
|
|
|1347
|5418051
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|24321
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|