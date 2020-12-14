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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11529115301153111532
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:05

  Sidus написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить

Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.

Где падение?


Проблемы по сути только начинаются, все два года нас заливали деньгами, а веселье впереди как доллар по 36 позади, а когда будет 50, та квартира будет 60к.

А еще учтите, что впереди ремонт, если планируете под сдачу и вас ждет много сюрпризов неприятных в процессе: как нехватка квалифицированных строителей и как следствие высокие цены работ, так и с подорожавшими из-за логистики и девальвации материалами.
Поэтому лучше всего выйти по переуступке, если найдете "удачного" инвестора

Две квартиры 2к с ремонтом я уже продал. По е оселе.
Быстро.
Я не кровосися, а вкладываю труд.
Речь не об этом.

Все пишут падение. Я только за. Так а где оно в реальности? Это рассуждать легко. В среду у меня сделка за 77.5.
Ну если падение, то покажите где. Дайте ктонить ссылку
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:08

  Феодал написав:
  trololo написав:
  Феодал написав:Ми повинні побудувати справедливе суспільство


так ви ж виїхали

поїхати з кінцями не вийшло, є певні обставини, а от мої друзі з Ізраілю поїхали з кінцями коли почався ковід


ну як так зрозумів ви не в Україні, просто майно якесь тут не встигли продати. тому ваші поради як нам тут жить трохи недоречні, не вважаєте?
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:09

  Бетон написав:Все пишут падение. Я только за. Так а где оно в реальности? Это рассуждать легко. В среду у меня сделка за 77.5.


ржу. а хтось тут божився тиждень тому, що в етой вашей незаконной украине більше ніколи нічого не купить? :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:10

  trololo написав:
  Феодал написав:
  trololo написав:
так ви ж виїхали

поїхати з кінцями не вийшло, є певні обставини, а от мої друзі з Ізраілю поїхали з кінцями коли почався ковід


ну як так зрозумів ви не в Україні, просто майно якесь тут не встигли продати. тому ваші поради як нам тут жить трохи недоречні, не вважаєте?

Я в Україні, і не факт що поїду з кінцями (через сімейні обставини)
Тому нашим можновладцям доведеться все таки збудувати нормальне/справедливе суспільство, навіть через "нехочу"
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:49

  trololo написав:
  Бетон написав:Все пишут падение. Я только за. Так а где оно в реальности? Это рассуждать легко. В среду у меня сделка за 77.5.


ржу. а хтось тут божився тиждень тому, що в етой вашей незаконной украине більше ніколи нічого не купить? :mrgreen:

Пэрэдумав.
Закон вернули, опеньки покы не їм
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-kom-k ... TprSi.html
jeronimo133
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:51

  jeronimo133 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-kom-k-ra-varshavskiy-2-dom-14-1-sdan-bez-IDTprSi.html

спасибо, это первое объявление по которому я звонил. собственники за границей и когда приедут неизвестно. муж никак не сделает доверенность. у них уже сорвались задатки. тётка риелтор обещала узнать что к чему и пропала.
это лучший варик, но квартиры этой нет по факту
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:54

  Бетон написав:
  jeronimo133 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-kom-k-ra-varshavskiy-2-dom-14-1-sdan-bez-IDTprSi.html

спасибо, это первое объявление по которому я звонил. собственники за границей и когда приедут неизвестно. муж никак не сделает доверенность. у них уже сорвались задатки. тётка риелтор обещала узнать что к чему и пропала.
это лучший варик, но квартиры этой нет по факту

як не дивно, по ціні м2 кавалірки з документами в стані "після будівельників" нахалбуда в ПС в районі Жулян
flyman
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