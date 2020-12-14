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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:05
Sidus написав: Бетон написав: Бетон написав:
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
Я обзвонил всё.
Старт 77500. Потом 80.
Где падение?
Проблемы по сути только начинаются, все два года нас заливали деньгами, а веселье впереди как доллар по 36 позади, а когда будет 50, та квартира будет 60к.
А еще учтите, что впереди ремонт, если планируете под сдачу и вас ждет много сюрпризов неприятных в процессе: как нехватка квалифицированных строителей и как следствие высокие цены работ, так и с подорожавшими из-за логистики и девальвации материалами.
Поэтому лучше всего выйти по переуступке, если найдете "удачного" инвестора
Две квартиры 2к с ремонтом я уже продал. По е оселе.
Быстро.
Я не кровосися, а вкладываю труд.
Речь не об этом.
Все пишут падение. Я только за. Так а где оно в реальности? Это рассуждать легко. В среду у меня сделка за 77.5.
Ну если падение, то покажите где. Дайте ктонить ссылку
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:08
Феодал написав: trololo написав: Феодал написав:
Ми повинні побудувати справедливе суспільство
так ви ж виїхали
поїхати з кінцями не вийшло, є певні обставини, а от мої друзі з Ізраілю поїхали з кінцями коли почався ковід
ну як так зрозумів ви не в Україні, просто майно якесь тут не встигли продати. тому ваші поради як нам тут жить трохи недоречні, не вважаєте?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:09
Бетон написав:
Все пишут падение. Я только за. Так а где оно в реальности? Это рассуждать легко. В среду у меня сделка за 77.5.
ржу. а хтось тут божився тиждень тому, що в етой вашей незаконной украине більше ніколи нічого не купить?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:10
trololo написав: Феодал написав: trololo написав:
так ви ж виїхали
поїхати з кінцями не вийшло, є певні обставини, а от мої друзі з Ізраілю поїхали з кінцями коли почався ковід
ну як так зрозумів ви не в Україні, просто майно якесь тут не встигли продати. тому ваші поради як нам тут жить трохи недоречні, не вважаєте?
Я в Україні, і не факт що поїду з кінцями (через сімейні обставини)
Тому нашим можновладцям доведеться все таки збудувати нормальне/справедливе суспільство, навіть через "нехочу"
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:49
trololo написав: Бетон написав:
Все пишут падение. Я только за. Так а где оно в реальности? Это рассуждать легко. В среду у меня сделка за 77.5.
ржу. а хтось тут божився тиждень тому, що в етой вашей незаконной украине більше ніколи нічого не купить?
Пэрэдумав.
Закон вернули, опеньки покы не їм
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Бетон
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:49
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jeronimo133
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:51
jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-kom-k-ra-varshavskiy-2-dom-14-1-sdan-bez-IDTprSi.html
спасибо, это первое объявление по которому я звонил. собственники за границей и когда приедут неизвестно. муж никак не сделает доверенность. у них уже сорвались задатки. тётка риелтор обещала узнать что к чему и пропала.
это лучший варик, но квартиры этой нет по факту
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:54
Бетон написав: jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-kom-k-ra-varshavskiy-2-dom-14-1-sdan-bez-IDTprSi.html
спасибо, это первое объявление по которому я звонил. собственники за границей и когда приедут неизвестно. муж никак не сделает доверенность. у них уже сорвались задатки. тётка риелтор обещала узнать что к чему и пропала.
это лучший варик, но квартиры этой нет по факту
як не дивно, по ціні м2 кавалірки з документами в стані "після будівельників" нахалбуда в ПС в районі Жулян
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:51
Феодал написав:
Я в Україні, і не факт що поїду з кінцями (через сімейні обставини)
Тому нашим можновладцям доведеться все таки збудувати нормальне/справедливе суспільство, навіть через "нехочу"
Весь світ змушений буде під вас прогнутися
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:02
Первый написав:
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.
Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?
Це ж тільки електрика. За інші види комунальних послуг можно не платити десятирічями.
Це називається соціальний договір.
Одні громадяни (не лохи) приватизували якесь майно, а інші (теж не лохи) не платять за спожиті комунальні послуги.
Але ще існує социально неадаптовані громадяни, які не мають ні приватизованого майна, ні боргів за комуналку.
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