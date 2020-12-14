UA написав:
Це ж тільки електрика. Ха інші види комунальних послуг можно не платити десятирічями.
Це називається соціальний договір.
Одні громадяни (не лохи) приватизували якесь майно, а інші (теж не лохи) не платять за спожиті комунальні послуги.
Але ще існує социально неадаптовані громадяни, які не мають ні приватизованого майна, ні боргів за комуналку.
Я впевнений що даний хайп ніяк не вплине на вартість нерухомості.
В ясно є картинка - загрожує відключення 28 тисячам абонентів в Києві.
Це 2.2 відсотка від всієї кількості. Так от, борг цих 2.2 % складає 43% від загальної суми заборгованості.
І це необхідно вирішувати. Рішення правильне.
Є знайомі які здають квартири, отримують відшкодування і не платять, бо все рівно за це нічого не буде.