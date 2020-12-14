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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11530115311153211533
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 13:45

  UA написав:
  Первый написав:
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.

Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?

Це ж тільки електрика. Ха інші види комунальних послуг можно не платити десятирічями.
Це називається соціальний договір.
Одні громадяни (не лохи) приватизували якесь майно, а інші (теж не лохи) не платять за спожиті комунальні послуги.
Але ще існує социально неадаптовані громадяни, які не мають ні приватизованого майна, ні боргів за комуналку.


Я впевнений що даний хайп ніяк не вплине на вартість нерухомості.
В ясно є картинка - загрожує відключення 28 тисячам абонентів в Києві.
Це 2.2 відсотка від всієї кількості. Так от, борг цих 2.2 % складає 43% від загальної суми заборгованості.
І це необхідно вирішувати. Рішення правильне.

Є знайомі які здають квартири, отримують відшкодування і не платять, бо все рівно за це нічого не буде.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:06

  Феодал написав:
  trololo написав:
ну як так зрозумів ви не в Україні, просто майно якесь тут не встигли продати. тому ваші поради як нам тут жить трохи недоречні, не вважаєте?

Я в Україні, і не факт що поїду з кінцями (через сімейні обставини)
Тому нашим можновладцям доведеться все таки збудувати нормальне/справедливе суспільство, навіть через "нехочу"

"Справедливості ніколи не було, немає і не буде!"
Старовойт А.В. (1916-1992)
Frant
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  #<1 ... 11530115311153211533
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