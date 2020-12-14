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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 січ, 2024 13:45
UA написав: Первый написав:
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.
Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?
Це ж тільки електрика. Ха інші види комунальних послуг можно не платити десятирічями.
Це називається соціальний договір.
Одні громадяни (не лохи) приватизували якесь майно, а інші (теж не лохи) не платять за спожиті комунальні послуги.
Але ще існує социально неадаптовані громадяни, які не мають ні приватизованого майна, ні боргів за комуналку.
Я впевнений що даний хайп ніяк не вплине на вартість нерухомості.
В ясно є картинка - загрожує відключення 28 тисячам абонентів в Києві.
Це 2.2 відсотка від всієї кількості. Так от, борг цих 2.2 % складає 43% від загальної суми заборгованості.
І це необхідно вирішувати. Рішення правильне.
Є знайомі які здають квартири, отримують відшкодування і не платять, бо все рівно за це нічого не буде.
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Первый
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Додано: Нед 14 січ, 2024 18:12
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Додано: Нед 14 січ, 2024 18:30
Первый написав: UA написав: Первый написав:
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.
Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?
Це ж тільки електрика. Ха інші види комунальних послуг можно не платити десятирічями.
Це називається соціальний договір.
Одні громадяни (не лохи) приватизували якесь майно, а інші (теж не лохи) не платять за спожиті комунальні послуги.
Але ще існує социально неадаптовані громадяни, які не мають ні приватизованого майна, ні боргів за комуналку.
Я впевнений що даний хайп ніяк не вплине на вартість нерухомості.
В ясно є картинка - загрожує відключення 28 тисячам абонентів в Києві.
Це 2.2 відсотка від всієї кількості. Так от, борг цих 2.2 % складає 43% від загальної суми заборгованості.
І це необхідно вирішувати. Рішення правильне.
Є знайомі які здають квартири, отримують відшкодування і не платять, бо все рівно за це нічого не буде.
Ваші знайомі - погані люди
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:48
Олежан написав: Frant написав:
Де рили-новобудники????
Де байки про дорожай і дефіцит житла??????
боже, сколько у тебя свободного времени
В оренді квартир в совєтському стані відсутня амортизація.
Тож у лендлорда є вільний час.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:53
Frant написав:
Раніше вони не вилазили звідси.
Кожен другий-третій пост був про грядущий дорожай і тотальний дефіцит житла в Києві. І найкращі інвештиції - в котловани.
Чому замовкли?
Можете мене записати в їх наступники.
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:58
UA написав:
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
Так дорожай чи чергова "просадка"????
На "вторинці" повний запор.
Здається, ніхто нічого не купляє.
Investor_K написав:
Франте, хіба Ви не знаєте відповідь на це запитання?
Хотілося би почути думки тих, хто раніше постійно рекламував всяке г.
UA написав:
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Якщо бомбер стане малювати просадку цін "вторинки" в доларах, що тоді?
З,їсте свій галстук?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 15 січ, 2024 13:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 13:22
Frant написав: UA написав:
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
Так дорожай чи чергова "посадка"????
На "вторинці" повний запор.
Здається, ніхто нічого не купляє.
Investor_K написав:
Франте, хіба Ви не знаєте відповідь на це запитання?
Хотілося би почути думки тих, хто раніше постійно рекламував всяке г.
UA написав:
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Якщо бомбер стане малювати просадку цін "вторинки" в доларах, що тоді?
З,їсте свій галстук?
Орієнтуюсь на учасників процессу.
Здається....Бомбер малює... це не до мене.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 14:12
UA написав:
повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
"Дорожай" почався ще з XVIIІ чи XIX століття, з початком епохи фіатних грошей.
Нерухомість важче збудувати, ніж надрукувати паперових грошей.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 14:55
Frant написав: UA написав:
повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
"Дорожай" почався ще з XVIIІ чи XIX століття, з початком епохи фіатних грошей.
Нерухомість важче збудувати, ніж надрукувати паперових грошей.
Ви праві, але в 2008 2к квартира 50 кв.метрів на Оболоні з дерев'яними вікнами та червоним лінолеумом коштувала 150 000у.е.
Зараз така сама квартира коштує до 60 000 у.е
Реальна інфляція доллара з 2008 до 2024 напевно під 100%
Тобто така квартира реально подешевшала в 5 раз.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:12
UA написав: Frant написав: UA написав:
повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
"Дорожай" почався ще з XVIIІ чи XIX століття, з початком епохи фіатних грошей.
Нерухомість важче збудувати, ніж надрукувати паперових грошей.
Ви праві, але в 2008 2к квартира 50 кв.метрів на Оболоні з дерев'яними вікнами та червоним лінолеумом коштувала 150 000у.е.
Зараз така сама квартира коштує до 60 000 у.е
Реальна інфляція доллара з 2008 до 2024 напевно під 100%
Тобто така квартира реально подешевшала в 5 раз.
була переоцінена в 5 разів
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