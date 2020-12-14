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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11530115311153211533
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 13:45

  UA написав:
  Первый написав:
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.

Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?

Це ж тільки електрика. Ха інші види комунальних послуг можно не платити десятирічями.
Це називається соціальний договір.
Одні громадяни (не лохи) приватизували якесь майно, а інші (теж не лохи) не платять за спожиті комунальні послуги.
Але ще існує социально неадаптовані громадяни, які не мають ні приватизованого майна, ні боргів за комуналку.


Я впевнений що даний хайп ніяк не вплине на вартість нерухомості.
В ясно є картинка - загрожує відключення 28 тисячам абонентів в Києві.
Це 2.2 відсотка від всієї кількості. Так от, борг цих 2.2 % складає 43% від загальної суми заборгованості.
І це необхідно вирішувати. Рішення правильне.

Є знайомі які здають квартири, отримують відшкодування і не платять, бо все рівно за це нічого не буде.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 18:12

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 18:30

  Первый написав:
  UA написав:
  Первый написав:
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.

Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?

Це ж тільки електрика. Ха інші види комунальних послуг можно не платити десятирічями.
Це називається соціальний договір.
Одні громадяни (не лохи) приватизували якесь майно, а інші (теж не лохи) не платять за спожиті комунальні послуги.
Але ще існує социально неадаптовані громадяни, які не мають ні приватизованого майна, ні боргів за комуналку.


Я впевнений що даний хайп ніяк не вплине на вартість нерухомості.
В ясно є картинка - загрожує відключення 28 тисячам абонентів в Києві.
Це 2.2 відсотка від всієї кількості. Так от, борг цих 2.2 % складає 43% від загальної суми заборгованості.
І це необхідно вирішувати. Рішення правильне.

Є знайомі які здають квартири, отримують відшкодування і не платять, бо все рівно за це нічого не буде.

Ваші знайомі - погані люди
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:48

  Олежан написав:
  Frant написав:Де рили-новобудники????
Де байки про дорожай і дефіцит житла??????


боже, сколько у тебя свободного времени

В оренді квартир в совєтському стані відсутня амортизація.
Тож у лендлорда є вільний час.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:53

  Frant написав:Раніше вони не вилазили звідси.
Кожен другий-третій пост був про грядущий дорожай і тотальний дефіцит житла в Києві. І найкращі інвештиції - в котловани.
Чому замовкли? :oops:

Можете мене записати в їх наступники.
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:58

  UA написав:Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.

Так дорожай чи чергова "просадка"????
На "вторинці" повний запор.
Здається, ніхто нічого не купляє.
  Investor_K написав:Франте, хіба Ви не знаєте відповідь на це запитання?
Хотілося би почути думки тих, хто раніше постійно рекламував всяке г.
  UA написав:Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Якщо бомбер стане малювати просадку цін "вторинки" в доларах, що тоді?
З,їсте свій галстук? :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 січ, 2024 13:37, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:22

  Frant написав:
  UA написав:Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.

Так дорожай чи чергова "посадка"????
На "вторинці" повний запор.
Здається, ніхто нічого не купляє.
  Investor_K написав:Франте, хіба Ви не знаєте відповідь на це запитання?
Хотілося би почути думки тих, хто раніше постійно рекламував всяке г.
  UA написав:Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Якщо бомбер стане малювати просадку цін "вторинки" в доларах, що тоді?
З,їсте свій галстук? :wink:

Орієнтуюсь на учасників процессу.
Здається....Бомбер малює... це не до мене.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:12

  UA написав:повільний але довгий етап дорожаю вже почався.

"Дорожай" почався ще з XVIIІ чи XIX століття, з початком епохи фіатних грошей.
Нерухомість важче збудувати, ніж надрукувати паперових грошей.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:55

  Frant написав:
  UA написав:повільний але довгий етап дорожаю вже почався.

"Дорожай" почався ще з XVIIІ чи XIX століття, з початком епохи фіатних грошей.
Нерухомість важче збудувати, ніж надрукувати паперових грошей.

Ви праві, але в 2008 2к квартира 50 кв.метрів на Оболоні з дерев'яними вікнами та червоним лінолеумом коштувала 150 000у.е.
Зараз така сама квартира коштує до 60 000 у.е
Реальна інфляція доллара з 2008 до 2024 напевно під 100%
Тобто така квартира реально подешевшала в 5 раз.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:12

  UA написав:
  Frant написав:
  UA написав:повільний але довгий етап дорожаю вже почався.

"Дорожай" почався ще з XVIIІ чи XIX століття, з початком епохи фіатних грошей.
Нерухомість важче збудувати, ніж надрукувати паперових грошей.

Ви праві, але в 2008 2к квартира 50 кв.метрів на Оболоні з дерев'яними вікнами та червоним лінолеумом коштувала 150 000у.е.
Зараз така сама квартира коштує до 60 000 у.е
Реальна інфляція доллара з 2008 до 2024 напевно під 100%
Тобто така квартира реально подешевшала в 5 раз.

була переоцінена в 5 разів
flyman
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