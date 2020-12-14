Нахалбуд, який ти накупив в Бучі і Гостомелі - в скільки разів він переоцінений?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:02
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:02
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Купил 62 м2 варшавский, 77500$.
+ 10 кгрн переуступка, всё уже запрещено с сегодняшнего дня, и + доплата м2
При проверке $$ завернули 6 куе (от Примата)
Были всунуты обратно в примат
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я вже писав про це, тепер про це каже МВФ:
«Штучний інтелект вплине на майже 40% робочих місць у всьому світі — МВФ»
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:36
І що, буде паяти водопровідні труби, робити електромонтажні роботи, чи замінить експертів КМДА, може побудує кілька станцій метро?
Чи збільшиться кількисть шітджоб (хоча автоматизація мала зробити навпаки)?
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:56
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ні, може суттєво зменьшитись вартість роботи «інтелектуальних» працівників типа тебе
і не тільки тебе
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