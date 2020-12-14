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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11531115321153311534
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:02

  flyman написав:була переоцінена в 5 разів

Нахалбуд, який ти накупив в Бучі і Гостомелі - в скільки разів він переоцінений?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:02

  flyman написав:
  UA написав:була переоцінена в 5 разів

Двійка, сідайте.
Де- мо - гра-фія.
Ваші майбутні нові арабські та турецькі сусіди в нахалбудах, скоро вам покажуть майстер клас як треба розмножуватись.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Купил 62 м2 варшавский, 77500$.
+ 10 кгрн переуступка, всё уже запрещено с сегодняшнего дня, и + доплата м2
При проверке $$ завернули 6 куе (от Примата)
Были всунуты обратно в примат
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я вже писав про це, тепер про це каже МВФ:

«Штучний інтелект вплине на майже 40% робочих місць у всьому світі — МВФ»

https://hromadske.ua/posts/shtuchnij-in ... -sviti-mvf
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:36

  kingkongovets написав:я вже писав про це, тепер про це каже МВФ:

«Штучний інтелект вплине на майже 40% робочих місць у всьому світі — МВФ»

https://hromadske.ua/posts/shtuchnij-in ... -sviti-mvf

І що, буде паяти водопровідні труби, робити електромонтажні роботи, чи замінить експертів КМДА, може побудує кілька станцій метро?
Чи збільшиться кількисть шітджоб (хоча автоматизація мала зробити навпаки)?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:я вже писав про це, тепер про це каже МВФ:

«Штучний інтелект вплине на майже 40% робочих місць у всьому світі — МВФ»

https://hromadske.ua/posts/shtuchnij-in ... -sviti-mvf

І що, буде паяти водопровідні труби, робити електромонтажні роботи, чи замінить експертів КМДА, може побудує кілька станцій метро?
Чи збільшиться кількисть шітджоб (хоча автоматизація мала зробити навпаки)?
ні, може суттєво зменьшитись вартість роботи «інтелектуальних» працівників типа тебе
і не тільки тебе
kingkongovets
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