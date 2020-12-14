Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
І що, буде паяти водопровідні труби, робити електромонтажні роботи, чи замінить експертів КМДА, може побудує кілька станцій метро? Чи збільшиться кількисть шітджоб (хоча автоматизація мала зробити навпаки)?
І що, буде паяти водопровідні труби, робити електромонтажні роботи, чи замінить експертів КМДА, може побудує кілька станцій метро? Чи збільшиться кількисть шітджоб (хоча автоматизація мала зробити навпаки)?
ні, може суттєво зменьшитись вартість роботи «інтелектуальних» працівників типа тебе і не тільки тебе
І що, буде паяти водопровідні труби, робити електромонтажні роботи, чи замінить експертів КМДА, може побудує кілька станцій метро? Чи збільшиться кількисть шітджоб (хоча автоматизація мала зробити навпаки)?
ні, може суттєво зменьшитись вартість роботи «інтелектуальних» працівників типа тебе і не тільки тебе
на таких зросте попит, точніше він постійно росте, від початку автоматизації, інформатизації, комп"ютеризації і т.п.