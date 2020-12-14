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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11532115331153411535
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:02

  Frant написав:Потихеньку, потихеньку, курс рухається туди, де він повинен бути.

"Курс гривні відновив зниження до долара США після незначного укріплення наприкінці минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 16 січня, до 37,8641 грн/$, порівняно із 37,8386 грн/$"
Джерело: https://biz.censor.net/n3467760

Де дорожайники?????

Бюджет на 2024-й рік треба переробляти, бо мають набрати більше 400 000 військовослужбовців.
Уряд трохи в шоці, бо треба ще десь "знайти" мінімум 500 ярдів гривень.
Це ще оптимістичний прогноз, бо надходження бюджета падають.
Плюс блокування кордону, падіння наших експортних цін на товари, що вивозяться.
В мене є інформація з АЗС, після того, як приблизно в 20-х числах грудня була оприлюднена інфа про посилення мобілізації, то відбулось суттєве скорочення продажів палива на АЗС, економічна активність завмирає, бо дуже багато "ухилянтів" залягли на дно. Податків від споживання буде менше, більше прийдеться друкувати гривні.
Плюс по допомозі від партнерів, рік 2023-й ми закрили, усю обіцяну допомогу отримали, в грудні більше 5-ть ярдів доларів, а ось на 2024-й повний туман.
Допомогу від ЄС заблоковано, США теж грають в не зрозумілу гру.
Але якщо взяти позитивний сценарій, що все таки допомогу виділять і ЄС і США, то там суми явно менші ніж нам треба.
Кажуть по допомозі від США республіканці проти живих грошей, тільки військова допомога, першочергово озвучувалась сума в 825 лямів в місяць прямої бюджетної підтрики, але по останнім новинам її замінили на військову допомогу чи взагалі прибрали.
Єс мав налити приблизно по ярду євро в місяць.
Тобто 1.9 ярда доларів в місяць ми можемо зливати на міжбанку, якщо все піде як треба, але по поточним запитам існує потреба мінімум в 3 ярди на місяць!!!
До чого я це все веду, гривню треба девальвувати мінімум до курса 50, щоб трохи зводити кінці з кінцями, це одразу вильється в мінус 20% на ринку нерухомості.
Ніякого зростання в доларах чи євро не може бути, це просто шарлатанство вводити в оману людей, що ціни мають хоч якусь надію на ріст, падіння і тільки падіння, хоч би фронт не рухнув, бо тоді вже буде не до нерухомості, пожитки в руки і геть до західного кордону, вивозити жінок і дітей, а самі під рушницю без ВЛК від ТЦК...
Так що поки що треба згадати коронну фразу: залиш надію, на зростання цін в твердій валюті, на нерухомість, на території Україна.
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 15 січ, 2024 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:03

  somilitark написав:
  UA написав:
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.

Можна про фактори подорощання докладніше?
Чи все завершиться на рівні сліпої віри в дива?
Ще можна уточнити, про ціну в якій валюті йде мова?
Невже буде дорожчати в євро чи доларах?

Це секретна інформація. :wink:
Рили і шаромиги не будуть нею ділитись з простою публікою.
  somilitark написав:До чого я це все веду, гривню треба девальвувати мінімум до курса 50, щоб трохи зводити кінці з кінцями, це одразу вильється в мінус 20% на ринку нерухомості.
Ніякого зростання в доларах чи євро не може бути, це просто шарлатанство вводити в оману людей

Чекаємо на відповідь від рилів-новобудівців, зебр та інших бетонних шаромиг. :roll:

Мій прогноз від 2022: найбільше просяде преміальний сегмент КРЖН. Всі ці скритні плінтуси з венеціанською штукатуркою.
Побачимо, яка буде девальвація.
Чавун і пшениця вже закінчилась, треба провести мобілізацію і робити гаубиці і снаряди, а їлітні клоуни цього не вміють. Ну зовсім не вміють. І не хочуть. :evil:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 січ, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А прогноз на 2024 є?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:14

  Investor_K написав:А прогноз на 2024 є?

Ср.ка!

Тільки розмір неясний.
Думаю, що більший, ніж в 2023.
Frant
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