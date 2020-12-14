Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Потихеньку, потихеньку, курс рухається туди, де він повинен бути.
"Курс гривні відновив зниження до долара США після незначного укріплення наприкінці минулого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 16 січня, до 37,8641 грн/$, порівняно із 37,8386 грн/$" Джерело: https://biz.censor.net/n3467760
Де дорожайники?????
Бюджет на 2024-й рік треба переробляти, бо мають набрати більше 400 000 військовослужбовців. Уряд трохи в шоці, бо треба ще десь "знайти" мінімум 500 ярдів гривень. Це ще оптимістичний прогноз, бо надходження бюджета падають. Плюс блокування кордону, падіння наших експортних цін на товари, що вивозяться. В мене є інформація з АЗС, після того, як приблизно в 20-х числах грудня була оприлюднена інфа про посилення мобілізації, то відбулось суттєве скорочення продажів палива на АЗС, економічна активність завмирає, бо дуже багато "ухилянтів" залягли на дно. Податків від споживання буде менше, більше прийдеться друкувати гривні. Плюс по допомозі від партнерів, рік 2023-й ми закрили, усю обіцяну допомогу отримали, в грудні більше 5-ть ярдів доларів, а ось на 2024-й повний туман. Допомогу від ЄС заблоковано, США теж грають в не зрозумілу гру. Але якщо взяти позитивний сценарій, що все таки допомогу виділять і ЄС і США, то там суми явно менші ніж нам треба. Кажуть по допомозі від США республіканці проти живих грошей, тільки військова допомога, першочергово озвучувалась сума в 825 лямів в місяць прямої бюджетної підтрики, але по останнім новинам її замінили на військову допомогу чи взагалі прибрали. Єс мав налити приблизно по ярду євро в місяць. Тобто 1.9 ярда доларів в місяць ми можемо зливати на міжбанку, якщо все піде як треба, але по поточним запитам існує потреба мінімум в 3 ярди на місяць!!! До чого я це все веду, гривню треба девальвувати мінімум до курса 50, щоб трохи зводити кінці з кінцями, це одразу вильється в мінус 20% на ринку нерухомості. Ніякого зростання в доларах чи євро не може бути, це просто шарлатанство вводити в оману людей, що ціни мають хоч якусь надію на ріст, падіння і тільки падіння, хоч би фронт не рухнув, бо тоді вже буде не до нерухомості, пожитки в руки і геть до західного кордону, вивозити жінок і дітей, а самі під рушницю без ВЛК від ТЦК... Так що поки що треба згадати коронну фразу: залиш надію, на зростання цін в твердій валюті, на нерухомість, на території Україна.
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 15 січ, 2024 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Тільки розмір неясний. Думаю, що більший, ніж в 2023.
Так 2023-й мені нагадує в економічному плані 2013-й. Ціни на мій споживчий кошик майже не зростали. Робота була норм, не жир, але норм. 2024-й трохи лякає. Тільки пару військових ховав, один знайомий служив з березня 2022-го і загинув в жовтні, другий справжній друг, знав 24 роки, прослужив 2 місяці, з них трохи більше місяця на нулю біля Сватового, ще пару добрих знайомих купили інвалідність 3-ї групи і свалили, один в Британію, інший в Нідерланди. Перший вже свою нерухомість продав, бо розлучилися з дружиною і вони поділили гроші, дружина з донькою мешкає в Ліоні(Франція). Скоріш за все будуть продавати мамину хату, бо Греат Британ бабулі зайшла, каже не хочу повертатись, тут норм. Так що прогноз єдиний, дупа, глибина залежить від західних партнерів, якщо вони не розкумаряться з допомогою, то може бути повна дупа(((( Яке зростання цін на нерухомість? КОМУ????
Frant написав:Потихеньку, потихеньку, курс рухається туди, де він повинен бути.
"Курс гривні відновив зниження до долара США після незначного укріплення наприкінці минулого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 16 січня, до 37,8641 грн/$, порівняно із 37,8386 грн/$" Джерело: https://biz.censor.net/n3467760
Де дорожайники?????
Бюджет на 2024-й рік треба переробляти, бо мають набрати більше 400 000 військовослужбовців. Уряд трохи в шоці, бо треба ще десь "знайти" мінімум 500 ярдів гривень. Це ще оптимістичний прогноз, бо надходження бюджета падають. Плюс блокування кордону, падіння наших експортних цін на товари, що вивозяться. В мене є інформація з АЗС, після того, як приблизно в 20-х числах грудня була оприлюднена інфа про посилення мобілізації, то відбулось суттєве скорочення продажів палива на АЗС, економічна активність завмирає, бо дуже багато "ухилянтів" залягли на дно. Податків від споживання буде менше, більше прийдеться друкувати гривні. Плюс по допомозі від партнерів, рік 2023-й ми закрили, усю обіцяну допомогу отримали, в грудні більше 5-ть ярдів доларів, а ось на 2024-й повний туман. Допомогу від ЄС заблоковано, США теж грають в не зрозумілу гру. Але якщо взяти позитивний сценарій, що все таки допомогу виділять і ЄС і США, то там суми явно менші ніж нам треба. Кажуть по допомозі від США республіканці проти живих грошей, тільки військова допомога, першочергово озвучувалась сума в 825 лямів в місяць прямої бюджетної підтрики, але по останнім новинам її замінили на військову допомогу чи взагалі прибрали. Єс мав налити приблизно по ярду євро в місяць. Тобто 1.9 ярда доларів в місяць ми можемо зливати на міжбанку, якщо все піде як треба, але по поточним запитам існує потреба мінімум в 3 ярди на місяць!!! До чого я це все веду, гривню треба девальвувати мінімум до курса 50, щоб трохи зводити кінці з кінцями, це одразу вильється в мінус 20% на ринку нерухомості. Ніякого зростання в доларах чи євро не може бути, це просто шарлатанство вводити в оману людей, що ціни мають хоч якусь надію на ріст, падіння і тільки падіння, хоч би фронт не рухнув, бо тоді вже буде не до нерухомості, пожитки в руки і геть до західного кордону, вивозити жінок і дітей, а самі під рушницю без ВЛК від ТЦК... Так що поки що треба згадати коронну фразу: залиш надію, на зростання цін в твердій валюті, на нерухомість, на території Україна.
Сомик, какое у вас ВО чтоб вот так радикально строить прогнозы? Ну чтоб не выглядеть Полиграф Полиграфычем, проанализировавшим переписку Энгельса с Каутским? Тоо Инвестор в панды - по поводу долгов за свет - полдня потратил на Ахметку но новые данные взяли, 10го огласят в приват24 задолженность и пообещали не отключать. Из за света падения НЕ БУДЕТ !!!
UA написав:повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
"Дорожай" почався ще з XVIIІ чи XIX століття, з початком епохи фіатних грошей. Нерухомість важче збудувати, ніж надрукувати паперових грошей.
Ви праві, але в 2008 2к квартира 50 кв.метрів на Оболоні з дерев'яними вікнами та червоним лінолеумом коштувала 150 000у.е. Зараз така сама квартира коштує до 60 000 у.е Реальна інфляція доллара з 2008 до 2024 напевно під 100% Тобто така квартира реально подешевшала в 5 раз.
Гелик G500 купленный новым вместо этой квартиры подешевел раз в 7 минимум за 15 лет Лексус LX570 который был немного дешевле этой квартиры подешевел в 6-7 раз Порш Кайен Турбо по цене прелести подешевел минимум в 10-15 раз как и компрессорный РейнджРовер 5,0(типа как у Прохожего) Инфляцию доллара не считал Кто то вообще продавал по такой цене бабкино наследство под капремонт на Оболони или с какого то уровня цен это были памятники хотелкам???
Frant написав:Потихеньку, потихеньку, курс рухається туди, де він повинен бути.
"Курс гривні відновив зниження до долара США після незначного укріплення наприкінці минулого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 16 січня, до 37,8641 грн/$, порівняно із 37,8386 грн/$" Джерело: https://biz.censor.net/n3467760
Де дорожайники?????
Бюджет на 2024-й рік треба переробляти, бо мають набрати більше 400 000 військовослужбовців. Уряд трохи в шоці, бо треба ще десь "знайти" мінімум 500 ярдів гривень. Це ще оптимістичний прогноз, бо надходження бюджета падають. Плюс блокування кордону, падіння наших експортних цін на товари, що вивозяться. В мене є інформація з АЗС, після того, як приблизно в 20-х числах грудня була оприлюднена інфа про посилення мобілізації, то відбулось суттєве скорочення продажів палива на АЗС, економічна активність завмирає, бо дуже багато "ухилянтів" залягли на дно. Податків від споживання буде менше, більше прийдеться друкувати гривні. Плюс по допомозі від партнерів, рік 2023-й ми закрили, усю обіцяну допомогу отримали, в грудні більше 5-ть ярдів доларів, а ось на 2024-й повний туман. Допомогу від ЄС заблоковано, США теж грають в не зрозумілу гру. Але якщо взяти позитивний сценарій, що все таки допомогу виділять і ЄС і США, то там суми явно менші ніж нам треба. Кажуть по допомозі від США республіканці проти живих грошей, тільки військова допомога, першочергово озвучувалась сума в 825 лямів в місяць прямої бюджетної підтрики, але по останнім новинам її замінили на військову допомогу чи взагалі прибрали. Єс мав налити приблизно по ярду євро в місяць. Тобто 1.9 ярда доларів в місяць ми можемо зливати на міжбанку, якщо все піде як треба, але по поточним запитам існує потреба мінімум в 3 ярди на місяць!!! До чого я це все веду, гривню треба девальвувати мінімум до курса 50, щоб трохи зводити кінці з кінцями, це одразу вильється в мінус 20% на ринку нерухомості. Ніякого зростання в доларах чи євро не може бути, це просто шарлатанство вводити в оману людей, що ціни мають хоч якусь надію на ріст, падіння і тільки падіння, хоч би фронт не рухнув, бо тоді вже буде не до нерухомості, пожитки в руки і геть до західного кордону, вивозити жінок і дітей, а самі під рушницю без ВЛК від ТЦК... Так що поки що треба згадати коронну фразу: залиш надію, на зростання цін в твердій валюті, на нерухомість, на території Україна.
Сомик, какое у вас ВО чтоб вот так радикально строить прогнозы? Ну чтоб не выглядеть Полиграф Полиграфычем, проанализировавшим переписку Энгельса с Каутским? Тоо Инвестор в панды - по поводу долгов за свет - полдня потратил на Ахметку но новые данные взяли, 10го огласят в приват24 задолженность и пообещали не отключать. Из за света падения НЕ БУДЕТ !!!
В мене вища економічна освіта, мене залишали в універі, брали в аспірантуру, на 5-му курсі магістратури ходив викладав маркетинг і менеджмент студентам 2-го і 3-го курсу, потім викладач по маркетингу дуже сміялася, казала ти їх вилікував, я ходила до них викладала і вони піщали, що я вимоглива, сувора, не справедлива, після тебе вони стали суперслухняні, сказали будемо вести себе як миші, тільки того суворого дядьку більше не кличте Але обставини склались інакше, а головне грове забезпечення у вищій школі мене заганяло в ступор, нагадую, що викладач на початку 2000-х отримував не більше 40 доларів на місяць, тому вибрав комерційну діяльність. Дружина якось питає, чи не жалкую, що не залишився в універі, кажу напевне ні, бо не вирішив би квартирне питання, не купив би нове авто, не міг би дозволити собі 2-х дітей і регулярний відпочинок в теплих куточках. Так що з освітою все добре, дякую за піклування. Вважаю, що наша економіка ще на дуже пристойному рівні, навіть при курсі 50 нічого катострофічного не станеться, просто трохи затягнемо паски і нерухомість в валюті подешевшає....