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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 січ, 2024 22:24
vitaliiangel написав: Бетон написав:
місяці - до 15 січня 2024 року.
Переуступку Ви можете зробити протягом 2-х місяців до 15 грудня 2023 року
Вам документ на руки выдали? 1е оформление идёт без нотариуса. Мне просто дали вытяг из реестра а opendatabot подтвердил что помещение теперь мое.
будеш там ставити електросамокат? Чи облаштуєш склад синтетичних шуб і колготок?
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