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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 січ, 2024 23:30
somilitark написав: UA написав:
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
Можна про фактори подорощання докладніше?
Чи все завершиться на рівні сліпої віри в дива?
Ще можна уточнити, про ціну в якій валюті йде мова?
Невже буде дорощати в євро чи доларах?
1. Валюта КРЖН доллар скоро стане евро.
2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.
3. Міграція зі Сходу України.
4. Вступ в ЕС це не примара.
5. Нажаль провал в демографії буде компенсовано мігрантами.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 23:47
Hotab написав:Бетон
, тобто Варшава відміняється? Насправді ви наш, патріотичний?)
М'язи мають більшу об'ємну вагу ніж жир.
Тому пауэрлифтер потоне при спробі форсувати Дністер.
Дельтаплани з пілотами такої ваги не взлітають.
В нього без варіантів
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Додано: Вів 16 січ, 2024 00:02
UA написав: somilitark написав: UA написав:
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
Можна про фактори подорощання докладніше?
Чи все завершиться на рівні сліпої віри в дива?
Ще можна уточнити, про ціну в якій валюті йде мова?
Невже буде дорощати в євро чи доларах?
1. Валюта КРЖН доллар скоро стане евро.
2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.
3. Міграція зі Сходу України.
4. Вступ в ЕС це не примара.
5. Нажаль провал в демографії буде компенсовано мігрантами.
По пунтам:
1. Так, валюту скоро перестануть продавати під авто, айфони і прочі забаганки не критичного імпорту, бо 3 ярда в місяць ми не зможемо лити безкінечно, може ярд і там точно не буде поточних пільгових програм від НБУ, він буде рахувати кожен цент, бо хмари згущуються, я зараз не можу зрозуміти, чому він не закручує гайки, хоче злити усю валюту, щоб був девал як в 2015-му, одразу пригнемо за відсічку 100 грн за долар, бо по іншому і плавно це не наш метод? Як мед то ложками?
2.Благають про припинення вогню, щоб дозбирати зброї в перерві, підготувати мільйон штурмовиків, а в цей час обстрілювати нас як після мінськ 2, тому ніхто на цей дешевий фінт від шулерів не піде, плюс допомоги нам точно тоді не буде ніякої, бо війни толком не буде, навіщо допомогати?
3. Міграція зі Сходу??? А що такого трапилось останнім часом? Наче хто мав той вже приїхав, багато ще вишукують програми катапульти в ЄС, ось пару знайомих за 60!!! рвануло в Ірландію, більше приїзжає зі Сходу клієнтура, яка селиться в санаторіях і гуртожитках від держави, отримують 2000 грн в місяць на особу як переселенець і заливає очі дешевим самогоном, виклик поліції в місця проживання данних "земляків" йде на постійній основі!!! це клієнти для покупки нерухомості чи для роботи соціальних служб і поліції???
4. Вступ в ЄС, всі розуміють, що це в найкращому випадку це 2030-й, але Орбан і Фіцо не дають ухвалити допомогу, вони дадуть прийняти Неньку в ЄС, Ви серйозно???
5. Мігранти приїдуть воювати чи працювати на мінімалку? Де робота мігрантам?
Зараз буде бюджет різатись і буде девал мінімум до 50 грн за долар, що ми зможемо їм запропонувати? 100 доларів в місяць? Це буде цікаво мігрантам??? Де такі країни в світі, яким 100 доларів за радість? А бонусом може прилетіти калібр на більш менш серйозне підприємство?
Ну і розсмішили на ніч
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somilitark
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Додано: Вів 16 січ, 2024 01:46
Frant написав:
Раніше вони не вилазили звідси.
Кожен другий-третій пост був про грядущий дорожай і тотальний дефіцит житла в Києві. І найкращі інвештиції - в котловани.
Чому замовкли?
Могу дать намек.
Эйрмакс в Вене.
Вот уж и Первый очень информированно пишет на ветке про эмиграцию о недвижимости в Торонто.
Как-то трудно держать руку на пульсе КРЖН, находясь так далеко.
Можете мне поверить.
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rjkz
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Додано: Вів 16 січ, 2024 01:51
Бетон написав:
Купил 62 м2 варшавский, 77500$.
+ 10 кгрн переуступка, всё уже запрещено с сегодняшнего дня, и + доплата м2
При проверке $$ завернули 6 куе (от Примата)
Были всунуты обратно в примат
Я все-таки не до конца понял схему.
Зачем купить Варшавский, сделать ремонт, продать Варщавский и снова купить Варшавский, но дороже чем продал? Еще и налоги заплатил.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нічим решту давати!"
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Додано: Вів 16 січ, 2024 07:22
UA написав: somilitark написав: UA написав:
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
Можна про фактори подорощання докладніше?
Чи все завершиться на рівні сліпої віри в дива?
Ще можна уточнити, про ціну в якій валюті йде мова?
Невже буде дорощати в євро чи доларах?
1. Валюта КРЖН доллар скоро стане евро.
2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.
3. Міграція зі Сходу України.
4. Вступ в ЕС це не примара.
5. Нажаль провал в демографії буде компенсовано мігрантами.
1) з якого такого щастя?)
2) прямо благають? Точно? На середину року буде хіба що посилення спроб кацапів наступати як і посилення мобілізації у нас
3) вся та міграція вже відбулася
4) ну років 10 ніякого ЄС не буде тому що буде продовжуватись війна
5) міграція звідки? Середню Азію перетягує кацапія, хто до нас поїде і навіщо?)
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Додано: Вів 16 січ, 2024 07:24
rjkz написав: Бетон написав:
Купил 62 м2 варшавский, 77500$.
+ 10 кгрн переуступка, всё уже запрещено с сегодняшнего дня, и + доплата м2
При проверке $$ завернули 6 куе (от Примата)
Были всунуты обратно в примат
Я все-таки не до конца понял схему.
Зачем купить Варшавский, сделать ремонт, продать Варщавский и снова купить Варшавский, но дороже чем продал? Еще и налоги заплатил.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нічим решту давати!"
Кржн зараз це купівля-продаж варшавського)
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Додано: Вів 16 січ, 2024 08:18
UA написав: somilitark написав: UA написав:
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
Можна про фактори подорощання докладніше?
Чи все завершиться на рівні сліпої віри в дива?
Ще можна уточнити, про ціну в якій валюті йде мова?
Невже буде дорощати в євро чи доларах?
1. Валюта КРЖН доллар скоро стане евро.
2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.
3. Міграція зі Сходу України.
4. Вступ в ЕС це не примара.
5. Нажаль провал в демографії буде компенсовано мігрантами.
телемарафону перенадивились????
Згадайте основні "досягнення" української еліти за 33 роки.
Всі питання зникнуть.
П.С. Підказую: чавун, пшениця і олія - закінчились. Як і дешевий людський ресурс.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 08:24
UA написав: somilitark написав: UA написав:
Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.
Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.
Можна про фактори подорощання докладніше?
Чи все завершиться на рівні сліпої віри в дива?
Ще можна уточнити, про ціну в якій валюті йде мова?
Невже буде дорощати в євро чи доларах?
1. Валюта КРЖН доллар скоро стане евро.
2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.
3. Міграція зі Сходу України.
4. Вступ в ЕС це не примара.
5. Нажаль провал в демографії буде компенсовано мігрантами.
Це все лірика.
Є конкретика. Із нових сильних факторів. Сформований платоспроможний попит.
1. Є оселя (не впливає на старе житло)
2. Сертифікати на зруйноване. В січні цього року почався обмін.
3. Ріст зп
4. Ріст вартості орендної плати.
На мінус грає фактор мобілізації до моменту вступу в дію обмежень щодо розпорядження майном. Після це буде фактором росту оскільки скоротить пропозицію.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 08:35
rjkz написав: Frant написав:
Раніше вони не вилазили звідси.
Кожен другий-третій пост був про грядущий дорожай і тотальний дефіцит житла в Києві. І найкращі інвештиції - в котловани.
Чому замовкли?
Могу дать намек.
Эйрмакс в Вене.
Вот уж и Первый очень информированно пишет на ветке про эмиграцию о недвижимости в Торонто.
Как-то трудно держать руку на пульсе КРЖН, находясь так далеко.
Можете мне поверить.
Але ж це не заважає накидувати про скорий ппц. Ось ось
ось ось.
А от в Києві зараз чудовий ранок:-)
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