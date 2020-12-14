Додано: Вів 16 січ, 2024 00:02

UA написав: somilitark написав: UA написав:

Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.

Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору. Стверджую, що повільний але довгий етап дорожаю вже почався.Анонсую цілу еру дорожаю. Звичайно з просадками, але тренд вгору.

Можна про фактори подорощання докладніше?

Чи все завершиться на рівні сліпої віри в дива?

Ще можна уточнити, про ціну в якій валюті йде мова?

Невже буде дорощати в євро чи доларах? Можна про фактори подорощання докладніше?Чи все завершиться на рівні сліпої віри в дива?Ще можна уточнити, про ціну в якій валюті йде мова?Невже буде дорощати в євро чи доларах?

1. Валюта КРЖН доллар скоро стане евро.

2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.

3. Міграція зі Сходу України.

4. Вступ в ЕС це не примара.

5. Нажаль провал в демографії буде компенсовано мігрантами. 1. Валюта КРЖН доллар скоро стане евро.2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.3. Міграція зі Сходу України.4. Вступ в ЕС це не примара.5. Нажаль провал в демографії буде компенсовано мігрантами.

По пунтам:1. Так, валюту скоро перестануть продавати під авто, айфони і прочі забаганки не критичного імпорту, бо 3 ярда в місяць ми не зможемо лити безкінечно, може ярд і там точно не буде поточних пільгових програм від НБУ, він буде рахувати кожен цент, бо хмари згущуються, я зараз не можу зрозуміти, чому він не закручує гайки, хоче злити усю валюту, щоб був девал як в 2015-му, одразу пригнемо за відсічку 100 грн за долар, бо по іншому і плавно це не наш метод? Як мед то ложками?2.Благають про припинення вогню, щоб дозбирати зброї в перерві, підготувати мільйон штурмовиків, а в цей час обстрілювати нас як після мінськ 2, тому ніхто на цей дешевий фінт від шулерів не піде, плюс допомоги нам точно тоді не буде ніякої, бо війни толком не буде, навіщо допомогати?3. Міграція зі Сходу??? А що такого трапилось останнім часом? Наче хто мав той вже приїхав, багато ще вишукують програми катапульти в ЄС, ось пару знайомих за 60!!! рвануло в Ірландію, більше приїзжає зі Сходу клієнтура, яка селиться в санаторіях і гуртожитках від держави, отримують 2000 грн в місяць на особу як переселенець і заливає очі дешевим самогоном, виклик поліції в місця проживання данних "земляків" йде на постійній основі!!! це клієнти для покупки нерухомості чи для роботи соціальних служб і поліції???4. Вступ в ЄС, всі розуміють, що це в найкращому випадку це 2030-й, але Орбан і Фіцо не дають ухвалити допомогу, вони дадуть прийняти Неньку в ЄС, Ви серйозно???5. Мігранти приїдуть воювати чи працювати на мінімалку? Де робота мігрантам?Зараз буде бюджет різатись і буде девал мінімум до 50 грн за долар, що ми зможемо їм запропонувати? 100 доларів в місяць? Це буде цікаво мігрантам??? Де такі країни в світі, яким 100 доларів за радість? А бонусом може прилетіти калібр на більш менш серйозне підприємство?Ну і розсмішили на ніч