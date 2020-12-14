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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 09:48
Hotab написав:Бетон
, тобто Варшава відміняється? Насправді ви наш, патріотичний?)
Варшава відміняється - варшавський починається
rjkz написав: Бетон написав:
Купил 62 м2 варшавский, 77500$.
+ 10 кгрн переуступка, всё уже запрещено с сегодняшнего дня, и + доплата м2
При проверке $$ завернули 6 куе (от Примата)
Были всунуты обратно в примат
Я все-таки не до конца понял схему.
Зачем купить Варшавский, сделать ремонт, продать Варщавский и снова купить Варшавский, но дороже чем продал? Еще и налоги заплатил.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нічим решту давати!"
😂😂😂
98-69-(75-69) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
106-75-(77.5-75) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
полный ремонт уже не делаю - дорого людям
Мне хватает
В Испании люди после окупас год занимаются чтобы зарабатывать 12 куе: покупают с окупас квартиру 35 куе. Выселяют год 5 куе. Ремонт 30 куе. И продают за 80 куе.
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Бетон
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Додано: Вів 16 січ, 2024 10:23
Первый написав:
3. Ріст зп
Это где?))) Читаю и охреневаю, если честно.
UA написав:
2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.
Скоро перемога? Чи як?)
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Andrey2512
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Додано: Вів 16 січ, 2024 11:17
Andrey2512 написав: Первый написав:
3. Ріст зп
Это где?))) Читаю и охреневаю, если честно.
Якщо немає посилань на офіційні сайти з статистикою - значить, то ІМХО (видумки) пана Першого. Тут рили ще й не таке писали, коли їм за писанину платили регулярну ЗП
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Frant
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