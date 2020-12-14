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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11534115351153611537
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:48

  Hotab написав:Бетон , тобто Варшава відміняється? Насправді ви наш, патріотичний?)

Варшава відміняється - варшавський починається

  rjkz написав:
  Бетон написав:Купил 62 м2 варшавский, 77500$.
+ 10 кгрн переуступка, всё уже запрещено с сегодняшнего дня, и + доплата м2
При проверке $$ завернули 6 куе (от Примата)
Были всунуты обратно в примат


Я все-таки не до конца понял схему.
Зачем купить Варшавский, сделать ремонт, продать Варщавский и снова купить Варшавский, но дороже чем продал? Еще и налоги заплатил.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нічим решту давати!"


😂😂😂
98-69-(75-69) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
106-75-(77.5-75) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
полный ремонт уже не делаю - дорого людям

Мне хватает

В Испании люди после окупас год занимаются чтобы зарабатывать 12 куе: покупают с окупас квартиру 35 куе. Выселяют год 5 куе. Ремонт 30 куе. И продают за 80 куе.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:3. Ріст зп

Это где?))) Читаю и охреневаю, если честно.

  UA написав:2. Москалі благають про припинення вогню. Думаю на середину цього року щось буде. Наскільки нам це доцільно інша справа.


Скоро перемога? Чи як?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:17

  Andrey2512 написав:
  Первый написав:3. Ріст зп

Это где?))) Читаю и охреневаю, если честно.

Якщо немає посилань на офіційні сайти з статистикою - значить, то ІМХО (видумки) пана Першого. Тут рили ще й не таке писали, коли їм за писанину платили регулярну ЗП
Frant
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  #<1 ... 11534115351153611537
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