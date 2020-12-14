Варшава відміняється - варшавський починається
rjkz написав:
Я все-таки не до конца понял схему.
Зачем купить Варшавский, сделать ремонт, продать Варщавский и снова купить Варшавский, но дороже чем продал? Еще и налоги заплатил.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нічим решту давати!"
😂😂😂
98-69-(75-69) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
106-75-(77.5-75) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
полный ремонт уже не делаю - дорого людям
Мне хватает
В Испании люди после окупас год занимаются чтобы зарабатывать 12 куе: покупают с окупас квартиру 35 куе. Выселяют год 5 куе. Ремонт 30 куе. И продают за 80 куе.