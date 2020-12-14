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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 14:53
Олежан написав: airmax78 написав: reus написав:airmax78
А чому вас, раптом почала турбувати доля України? Ви ж поза грою. Ближчим часом приймуть новий закон про мобілізацію і ваш наказ на повернення остаточно скасують.
Тому що Україна - моя батьківщина і я обов'язково повернусь. В цьому році.
ці байки ми чули 1.5 роки тому
Намає наказу. А без наказу самі розумієте, ну ніяк
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:01
airmax78 написав: Andrey2512 написав: Frant написав:
У бігунців-ухилянтів слід віднімати нерухомість на користь тих, хто воює, хто втратив рідних.
Або під час воєнного стану розквартировувати туди віськових.
Там і буде жити військовий - я. Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоювати.
Після повернення звучить гордо, впевнено, переможно.
Але я вже щось чув подібне. Згадав: після зливи у четвер!
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:08
Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:10
gonchik74 написав:
Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)
Коли будеш продавати свою квартирку "за скільки дають"?
Пора!
Далі буде ще дешевше.
Можливо, зелена влада таки роздуплиться на конфіскацію майна бігунців?
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