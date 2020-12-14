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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11536115371153811539>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:53

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:airmax78 А чому вас, раптом почала турбувати доля України? Ви ж поза грою. Ближчим часом приймуть новий закон про мобілізацію і ваш наказ на повернення остаточно скасують.

Тому що Україна - моя батьківщина і я обов'язково повернусь. В цьому році.

ці байки ми чули 1.5 роки тому

Намає наказу. А без наказу самі розумієте, ну ніяк :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:01

  airmax78 написав:
  Andrey2512 написав:
  Frant написав:У бігунців-ухилянтів слід віднімати нерухомість на користь тих, хто воює, хто втратив рідних.


Або під час воєнного стану розквартировувати туди віськових.

Там і буде жити військовий - я. Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоювати.


Після повернення звучить гордо, впевнено, переможно.

Але я вже щось чув подібне. Згадав: після зливи у четвер!
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:08

Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:10

  gonchik74 написав:Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)

Коли будеш продавати свою квартирку "за скільки дають"?
Пора!
Далі буде ще дешевше. :mrgreen:
Можливо, зелена влада таки роздуплиться на конфіскацію майна бігунців? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:15

  Frant написав:
  gonchik74 написав:Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)

Коли будеш продавати свою квартирку "за скільки дають"?
Пора!
Далі буде ще дешевше. :mrgreen:
Можливо, зелена влада таки роздуплиться на конфіскацію майна бігунців? :mrgreen:

Класна ідея! Тоді точно дешевше буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:59

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Після повернення мене призовуть

я ти нещастний тебе в заручниках тримають у відні щей платят 8к ойро

Це не смішно. Які 8К ойро? Це 4К доковідні. Хто за такі гроши зараз буде працювати?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:02

  kyk написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Тому що Україна - моя батьківщина і я обов'язково повернусь. В цьому році.

ці байки ми чули 1.5 роки тому

Намає наказу. А без наказу самі розумієте, ну ніяк :lol:

Наказ тут не до чого. Є контрактні зобов'язання. Контракт скоро спливає. Закінчиться цей контракт - укладу новий. Але вже з ЗСУ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:06

  adeges написав:
  airmax78 написав:Там і буде жити військовий - я. Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоювати.


Після повернення звучить гордо, впевнено, переможно.

Але я вже щось чув подібне.

Читали в книжках про героїв, але не могли собі уявити що можете стикнутись із таким у реальному житті.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоюват

Після закінчення війни служити будеш? ) А зараз кому треба служити та захищати твоє майно?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:18

Наші турбопатріоти, які гріють електроенергією підлогу і басейни - не хочуть подати позов проти зеленої влади, яка за перший тиждень війни - проїпала південні чорноземи, зрошувальне землеробство і найбільшу в Європі Запоріжську АЕС???
Особисто до зермаків?
Це непогана ідея, між іншим. Можна розбагатіти. :wink:
Frant
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