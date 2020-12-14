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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 14:53
Олежан написав: airmax78 написав: reus написав:airmax78
А чому вас, раптом почала турбувати доля України? Ви ж поза грою. Ближчим часом приймуть новий закон про мобілізацію і ваш наказ на повернення остаточно скасують.
Тому що Україна - моя батьківщина і я обов'язково повернусь. В цьому році.
ці байки ми чули 1.5 роки тому
Намає наказу. А без наказу самі розумієте, ну ніяк
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kyk
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:01
airmax78 написав: Andrey2512 написав: Frant написав:
У бігунців-ухилянтів слід віднімати нерухомість на користь тих, хто воює, хто втратив рідних.
Або під час воєнного стану розквартировувати туди віськових.
Там і буде жити військовий - я. Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоювати.
Після повернення звучить гордо, впевнено, переможно.
Але я вже щось чув подібне. Згадав: після зливи у четвер!
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adeges
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:08
Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)
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gonchik74
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:10
gonchik74 написав:
Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)
Коли будеш продавати свою квартирку "за скільки дають"?
Пора!
Далі буде ще дешевше.
Можливо, зелена влада таки роздуплиться на конфіскацію майна бігунців?
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Frant
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:15
Frant написав: gonchik74 написав:
Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)
Коли будеш продавати свою квартирку "за скільки дають"?
Пора!
Далі буде ще дешевше.
Можливо, зелена влада таки роздуплиться на конфіскацію майна бігунців?
Класна ідея! Тоді точно дешевше буде
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Investor_K
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:59
Олежан написав: airmax78 написав:
Після повернення мене призовуть
я ти нещастний тебе в заручниках тримають у відні щей платят 8к ойро
Це не смішно. Які 8К ойро? Це 4К доковідні. Хто за такі гроши зараз буде працювати?
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:02
kyk написав: Олежан написав: airmax78 написав:
Тому що Україна - моя батьківщина і я обов'язково повернусь. В цьому році.
ці байки ми чули 1.5 роки тому
Намає наказу. А без наказу самі розумієте, ну ніяк
Наказ тут не до чого. Є контрактні зобов'язання. Контракт скоро спливає. Закінчиться цей контракт - укладу новий. Але вже з ЗСУ.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:06
adeges написав: airmax78 написав:
Там і буде жити військовий - я. Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоювати.
Після повернення звучить гордо, впевнено, переможно.
Але я вже щось чув подібне.
Читали в книжках про героїв, але не могли собі уявити що можете стикнутись із таким у реальному житті.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:17
airmax78 написав:
Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоюват
Після закінчення війни служити будеш? ) А зараз кому треба служити та захищати твоє майно?)
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Andrey2512
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:18
Наші турбопатріоти, які гріють електроенергією підлогу і басейни - не хочуть подати позов проти зеленої влади, яка за перший тиждень війни - проїпала південні чорноземи, зрошувальне землеробство і найбільшу в Європі Запоріжську АЕС???
Особисто до зермаків?
Це непогана ідея, між іншим. Можна розбагатіти.
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