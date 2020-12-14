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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11536115371153811539
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:39

  Andrey2512 написав:
  airmax78 написав:Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоюват

Після закінчення війни служити будеш? ) А зараз кому треба служити та захищати твоє майно?)

Після закінчення війни, в 56 років - кому я вже в армії потрібний буду?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:42

  airmax78 написав:
  Andrey2512 написав:
  airmax78 написав:Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоюват

Після закінчення війни служити будеш? ) А зараз кому треба служити та захищати твоє майно?)

Після закінчення війни, в 56 років - кому я вже в армії потрібний буду?


ви будете багатьом потрібні с вашою кубишкою ойро.
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