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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 16:39
Andrey2512 написав: airmax78 написав:
Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоюват
Після закінчення війни служити будеш? ) А зараз кому треба служити та захищати твоє майно?)
Після закінчення війни, в 56 років - кому я вже в армії потрібний буду?
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:42
airmax78 написав: Andrey2512 написав: airmax78 написав:
Після повернення мене призовуть, я відслужу і буду вважатись військовим. Война, нажаль, ще надовго. Всі встигнуть повоюват
Після закінчення війни служити будеш? ) А зараз кому треба служити та захищати твоє майно?)
Після закінчення війни, в 56 років - кому я вже в армії потрібний буду?
ви будете багатьом потрібні с вашою кубишкою ойро.
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