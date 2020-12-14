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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 09:48
Hotab написав:Бетон
, тобто Варшава відміняється? Насправді ви наш, патріотичний?)
Варшава відміняється - варшавський починається
rjkz написав: Бетон написав:
Купил 62 м2 варшавский, 77500$.
+ 10 кгрн переуступка, всё уже запрещено с сегодняшнего дня, и + доплата м2
При проверке $$ завернули 6 куе (от Примата)
Были всунуты обратно в примат
Я все-таки не до конца понял схему.
Зачем купить Варшавский, сделать ремонт, продать Варщавский и снова купить Варшавский, но дороже чем продал? Еще и налоги заплатил.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нічим решту давати!"
😂😂😂
98-69-(75-69) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
106-75-(77.5-75) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
полный ремонт уже не делаю - дорого людям
Мне хватает
В Испании люди после окупас год занимаются чтобы зарабатывать 12 куе: покупают с окупас квартиру 35 куе. Выселяют год 5 куе. Ремонт 30 куе. И продают за 80 куе.
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Бетон
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Додано: Вів 16 січ, 2024 12:04
Первый написав:
Це все лірика.
Є конкретика. Із нових сильних факторів. Сформований платоспроможний попит.
1. Є оселя (не впливає на старе житло)
2. Сертифікати на зруйноване. В січні цього року почався обмін.
3. Ріст зп
4. Ріст вартості орендної плати.
На мінус грає фактор мобілізації до моменту вступу в дію обмежень щодо розпорядження майном. Після це буде фактором росту оскільки скоротить пропозицію.
Це все короткострокові фактори які безумовно впливають, але можуть швидко змінитися.
Ринок оренди знищений бігунуями які віддали в оренду власні квартири.
Оренда виросла так, щоб місячної орендної плати вистачило розрахуватися за дві години роботи сантехніка.
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UA
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:12
UA написав:
В нього без варіантів
Всі головні аргументи "дорожая" прийшли до заморозки, але реально це вагомий фактор ВНИЗ!
Начебто просто все як апельсин.
"Договорняк" це буде черговий мінськ 3, який рашисти використають як перерву для підготовки "остаточного рішення українського питання", всі розуміють, що то буде тільки тимчасова пауза.
А от всі віденські бігунці використають своє вікно можливостей по максимуму, щоб повернутись і скинути власні прелєсті за що дають і чухнути з кінцями по торонтах, всі інші військовозобов'язані теж будуть продавати нерухомість і тікати за кордон.
Плюс ніякої допомоги "в перерві" між черговими війнами не буде, не хочеться думати який буде курс гривні, він буде навіть не 50, а вище, ціни рухнуть в валюті на нерухомість в будь якому випадку.
Так що ваші "аргументи" скоріше можна пояснити фразою: видавав бажане за дійсне)))
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:28
airmax78 А чому вас, раптом почала турбувати доля України? Ви ж поза грою. Ближчим часом приймуть новий закон про мобілізацію і ваш наказ на повернення остаточно скасують.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:34
Судьба не Украины, а квиточки
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:46
reus написав:airmax78
А чому вас, раптом почала турбувати доля України? Ви ж поза грою. Ближчим часом приймуть новий закон про мобілізацію і ваш наказ на повернення остаточно скасують.
Тому що Україна - моя батьківщина і я обов'язково повернусь. В цьому році.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:08
Споко! Накинулись на патріота. Мені, наприклад, приємно, що не я один хочу повернутись)
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Додано: Вів 16 січ, 2024 18:16
gonchik74
,
не я один хочу повернутись)
просто все надо делать без суеты. «Pole-pole”..
2024 год - хочу вернуться
2025 - уже даже иногда билеты смотрю
2026 - привязал карточку в агрегаторе на покупку билетов
2027 - что-то я перескучал .. не хочется уже
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Додано: Вів 16 січ, 2024 18:38
2023 - хочу повернутись
2024 - повернувся
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