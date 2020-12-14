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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 19:26
Hotab написав:airmax78
,
Макс, я вас поважаю, але ви хотіли і в 2022-му, і в 2023-му))
Це наче «ще раз хочу переспати з ******. Бо один раз вже хотів» ))
Будьте вже чесним: треба продати і тікати. Ви такий не один, нічого стидного по сучасним міркам тут нема))
Ні, 2022й промайнув надшвидко - я і не помітив. Хотіли повернутись у 2023 влітку.
Сьогодні тільки передивлявся фотки квітки. Я не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
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airmax78
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