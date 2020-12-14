RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11535115361153711538
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:26

  Hotab написав:airmax78 ,
Макс, я вас поважаю, але ви хотіли і в 2022-му, і в 2023-му))
Це наче «ще раз хочу переспати з ******. Бо один раз вже хотів» ))
Будьте вже чесним: треба продати і тікати. Ви такий не один, нічого стидного по сучасним міркам тут нема))

Ні, 2022й промайнув надшвидко - я і не помітив. Хотіли повернутись у 2023 влітку.
Сьогодні тільки передивлявся фотки квітки. Я не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
airmax78
 
Повідомлень: 42674
З нами з: 25.10.12
Подякував: 970 раз.
Подякували: 5250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:37

  барабашов написав:[
Кто то вообще продавал по такой цене бабкино наследство под капремонт на Оболони или с какого то уровня цен это были памятники хотелкам???

Смотрю вас тоже заблокировали)). Тогда понятно почему я не могу отправить вам сообщение. В общем я всё прочитал и жду вашей разблоктровки.))
hume
 
Повідомлень: 9386
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10926
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34472
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 7935 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:17

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?

Ніт. Квітка не продається.
airmax78
 
Повідомлень: 42674
З нами з: 25.10.12
Подякував: 970 раз.
Подякували: 5250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:19

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів

У мене теж була пропозиція, але ви перебили мою ціну.
reus
 
Повідомлень: 4525
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:[quote="airmax78"]
не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів

У мене теж була пропозиція, але ви перебили мою ціну.[/quote]347?
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10926
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:32

  kingkongovets написав:я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
airmax78
 
Повідомлень: 42674
З нами з: 25.10.12
Подякував: 970 раз.
Подякували: 5250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
думайте кароч
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10926
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11535115361153711538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2450, 2451, 2452
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24512 16439228
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2024 00:00
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5420870
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 25376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.