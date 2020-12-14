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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 19:26
Hotab написав:airmax78
,
Макс, я вас поважаю, але ви хотіли і в 2022-му, і в 2023-му))
Це наче «ще раз хочу переспати з ******. Бо один раз вже хотів» ))
Будьте вже чесним: треба продати і тікати. Ви такий не один, нічого стидного по сучасним міркам тут нема))
Ні, 2022й промайнув надшвидко - я і не помітив. Хотіли повернутись у 2023 влітку.
Сьогодні тільки передивлявся фотки квітки. Я не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:37
барабашов написав:
[
Кто то вообще продавал по такой цене бабкино наследство под капремонт на Оболони или с какого то уровня цен это были памятники хотелкам???
Смотрю вас тоже заблокировали)). Тогда понятно почему я не могу отправить вам сообщение. В общем я всё прочитал и жду вашей разблоктровки.))
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:53
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
за скільки саме не збираєтесь?
350?
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:13
kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів
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Faceless
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:17
kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
за скільки саме не збираєтесь?
350?
Ніт. Квітка не продається.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:19
Faceless написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів
У мене теж була пропозиція, але ви перебили мою ціну.
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reus
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:22
reus написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:[quote="airmax78"]
не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів
У мене теж була пропозиція, але ви перебили мою ціну.[/quote]347?
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:32
kingkongovets написав:
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:34
airmax78 написав: kingkongovets написав:
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
думайте кароч
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