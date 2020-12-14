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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11536115371153811539>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:26

  Hotab написав:airmax78 ,
Макс, я вас поважаю, але ви хотіли і в 2022-му, і в 2023-му))
Це наче «ще раз хочу переспати з ******. Бо один раз вже хотів» ))
Будьте вже чесним: треба продати і тікати. Ви такий не один, нічого стидного по сучасним міркам тут нема))

Ні, 2022й промайнув надшвидко - я і не помітив. Хотіли повернутись у 2023 влітку.
Сьогодні тільки передивлявся фотки квітки. Я не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:37

  барабашов написав:[
Кто то вообще продавал по такой цене бабкино наследство под капремонт на Оболони или с какого то уровня цен это были памятники хотелкам???

Смотрю вас тоже заблокировали)). Тогда понятно почему я не могу отправить вам сообщение. В общем я всё прочитал и жду вашей разблоктровки.))
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:17

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?

Ніт. Квітка не продається.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:19

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
airmax78 написав:не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів

У мене теж була пропозиція, але ви перебили мою ціну.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:[quote="airmax78"]
не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

за скільки саме не збираєтесь?
350?
Доларів? Ну добре. Даю 500 баксів

У мене теж була пропозиція, але ви перебили мою ціну.[/quote]347?
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:32

  kingkongovets написав:я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
думайте кароч
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
500 баксів. Живі гроші. Синіми.
Faceless
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