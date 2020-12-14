RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11536115371153811539
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:09

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
500 баксів. Живі гроші. Синіми.

Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.
airmax78
 
Повідомлень: 42676
З нами з: 25.10.12
Подякував: 970 раз.
Подякували: 5250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:15

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
500 баксів. Живі гроші. Синіми.

Людина ж живе в Європі, так що Ви повинні перевести свою ставку в євро і радикально її підвищити, тобто запропонувати 500 євро, ятакгадаю(с).
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12855
З нами з: 30.12.09
Подякував: 654 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

somilitark написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:[quote="5674703:kingkongovets"]
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
500 баксів. Живі гроші. Синіми.

Людина ж живе в Європі, так що Ви повинні перевести свою ставку в євро і радикально її підвищити, тобто запропонувати 500 євро, ятакгадаю(с).[/quote]Ви тут за кого вболіваєте взагалі?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34474
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 7935 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:23

🇺🇦 Імпорт авто в Україну скоротився удвічі в минулому році: інфографіка «Украина Сейчас»

🇺🇦 Украина Сейчас / Подписаться
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23640
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 2512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.

Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти :D Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг :mrgreen:
reus
 
Повідомлень: 4527
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:05

  reus написав:
  airmax78 написав:Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.

Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти :D Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг :mrgreen:

Наш потяг скоро поїде по абсолютно новій колії. І не по якомусь там дойче бану а по новій європейській колії Південно-Західної Залізниці. Самі розумієте що там вже будуть зовсім інші ціни на квітки. Європейські.
airmax78
 
Повідомлень: 42676
З нами з: 25.10.12
Подякував: 970 раз.
Подякували: 5250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:22

  airmax78 написав:Наш потяг скоро поїде по абсолютно новій колії. І не по якомусь там дойче бану а по новій європейській колії Південно-Західної Залізниці. Самі розумієте що там вже будуть зовсім інші ціни на квітки. Європейські.

Та з вашими творчими талантами, Вам пора вже романи почати писати :D Але сувора дійсність така, що не те що продати, а навіть понюхати свою квіточку не в змозі!
reus
 
Повідомлень: 4527
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11536115371153811539
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reus і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2450, 2451, 2452
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24512 16439310
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2024 00:00
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5420920
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 25396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11001)
16.01.2024 23:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.