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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 00:09
Faceless написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
500 баксів. Живі гроші. Синіми.
Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 00:15
Faceless написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
500 баксів. Живі гроші. Синіми.
Людина ж живе в Європі, так що Ви повинні перевести свою ставку в євро і радикально її підвищити, тобто запропонувати 500 євро, ятакгадаю(с).
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Додано: Сер 17 січ, 2024 00:21
somilitark написав: Faceless написав:
airmax78 написав:[quote="5674703:kingkongovets"]
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
500 баксів. Живі гроші. Синіми.
Людина ж живе в Європі, так що Ви повинні перевести свою ставку в євро і радикально її підвищити, тобто запропонувати 500 євро, ятакгадаю(с).[/quote]Ви тут за кого вболіваєте взагалі?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 00:23
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Додано: Сер 17 січ, 2024 00:49
airmax78 написав:
Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.
Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти
Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг
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Додано: Сер 17 січ, 2024 01:05
reus написав: airmax78 написав:
Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.
Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти
Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг
Наш потяг скоро поїде по абсолютно новій колії. І не по якомусь там дойче бану а по новій європейській колії Південно-Західної Залізниці. Самі розумієте що там вже будуть зовсім інші ціни на квітки. Європейські.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 01:22
airmax78 написав:
Наш потяг скоро поїде по абсолютно новій колії. І не по якомусь там дойче бану а по новій європейській колії Південно-Західної Залізниці. Самі розумієте що там вже будуть зовсім інші ціни на квітки. Європейські.
Та з вашими творчими талантами, Вам пора вже романи почати писати
Але сувора дійсність така, що не те що продати, а навіть понюхати свою квіточку не в змозі!
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Додано: Сер 17 січ, 2024 01:51
так коли вже можна буде таранити майно ухилянтів?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 02:46
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
, тобто Варшава відміняється? Насправді ви наш, патріотичний?)
Варшава відміняється - варшавський починається
rjkz написав: Бетон написав:
Купил 62 м2 варшавский, 77500$.
+ 10 кгрн переуступка, всё уже запрещено с сегодняшнего дня, и + доплата м2
При проверке $$ завернули 6 куе (от Примата)
Были всунуты обратно в примат
Я все-таки не до конца понял схему.
Зачем купить Варшавский, сделать ремонт, продать Варщавский и снова купить Варшавский, но дороже чем продал? Еще и налоги заплатил.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нічим решту давати!"
Я стесняюсь спросить, а вы планируете по этой схеме выкупать обратно некогда проданные кому-то квартиры?
Потому как смотрится так, что купить и придержать имеет больше смысла, чем бесконечные покупки и ремонты.
Ремонт можно делать не только когда квартира тебе принадлежит (хотя конечно проше и приятней).
😂😂😂
98-69-(75-69) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
106-75-(77.5-75) - расходы на ремонт (частичный) = 12 куе
полный ремонт уже не делаю - дорого людям
Мне хватает
В Испании люди после окупас год занимаются чтобы зарабатывать 12 куе: покупают с окупас квартиру 35 куе. Выселяют год 5 куе. Ремонт 30 куе. И продают за 80 куе.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 02:50
airmax78 написав: reus написав:airmax78
А чому вас, раптом почала турбувати доля України? Ви ж поза грою. Ближчим часом приймуть новий закон про мобілізацію і ваш наказ на повернення остаточно скасують.
Тому що Україна - моя батьківщина і я обов'язково повернусь. В цьому році.
НЮ-НЮ.
Мы это уже слышали.
Обещать - не означает жениться.
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