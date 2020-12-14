|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 02:58
airmax78 написав: kingkongovets написав:
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
Так какая текущая цена по которой НЕ продаете?
352?
Лучше НЕ продавать за 380, но с торгом.
Так быстрее НЕ продадите.
Кстати, там-же и налоговый срок скоро проходит.
Так что смело НЕ продавайте.
Как НЕ продадите - расскажите форуму что НЕ прикупили на эти бабки в Вене.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16075
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8162 раз.
- Подякували: 5045 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Сер 17 січ, 2024 03:10
reus написав: airmax78 написав:
Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.
Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти
Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг
Это при условии, что там ничего не "пожелтело и отвалилось".
Максим! Там хоть кто-то приходит проверить-проветрить? Кота покормить, фикус полить?
А то и интриги может нет. Отключили отопление, сверху никого нет, окно забыли закрыть, радиатор замерз, лопнул, отопление включили...ДСП говорите? Говорят хорошо разбухает, если горячей водой зальет. Да и паркет лежит на нежелтеющем клее за 100500 баксов за грамм.
Или ветром (как оказывается бывает) овноблоки сдуло вниз.
Это правда не в ЯГ, а в совсем другом ЖК, но там недалеко, Шапо строил, рассказывал, так строили, что с 22 этажа овноблоки вниз попадали.
Передовой материал! Еще и летать умеет.
У вас не падали ...пока?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16075
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8162 раз.
- Подякували: 5045 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Сер 17 січ, 2024 03:12
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.
Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти
Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг
Наш потяг скоро поїде по абсолютно новій колії. І не по якомусь там дойче бану а по новій європейській колії Південно-Західної Залізниці. Самі розумієте що там вже будуть зовсім інші ціни на квітки. Європейські.
Так получается вообще смысла нет возвращаться.
Зачем ехать в Украину из Европы, если завтра буквально Украина сама в Европу приедет.
Максим, билеты дорогие, не тратьтесь. Подождите пока квитку в ЕС не примут.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16075
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8162 раз.
- Подякували: 5045 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24512
|16439477
|
Нед 14 січ, 2024 00:00
UA
|
|1347
|5421033
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|25440
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|