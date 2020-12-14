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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11538115391154011541>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 02:58

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект

Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).


Так какая текущая цена по которой НЕ продаете?
352?
Лучше НЕ продавать за 380, но с торгом.
Так быстрее НЕ продадите.
Кстати, там-же и налоговый срок скоро проходит.
Так что смело НЕ продавайте.
Как НЕ продадите - расскажите форуму что НЕ прикупили на эти бабки в Вене.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 03:10

  reus написав:
  airmax78 написав:Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.

Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти :D Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг :mrgreen:


Это при условии, что там ничего не "пожелтело и отвалилось".
Максим! Там хоть кто-то приходит проверить-проветрить? Кота покормить, фикус полить?
А то и интриги может нет. Отключили отопление, сверху никого нет, окно забыли закрыть, радиатор замерз, лопнул, отопление включили...ДСП говорите? Говорят хорошо разбухает, если горячей водой зальет. Да и паркет лежит на нежелтеющем клее за 100500 баксов за грамм.
Или ветром (как оказывается бывает) овноблоки сдуло вниз.
Это правда не в ЯГ, а в совсем другом ЖК, но там недалеко, Шапо строил, рассказывал, так строили, что с 22 этажа овноблоки вниз попадали.
Передовой материал! Еще и летать умеет.
У вас не падали ...пока?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 03:12

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.

Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти :D Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг :mrgreen:

Наш потяг скоро поїде по абсолютно новій колії. І не по якомусь там дойче бану а по новій європейській колії Південно-Західної Залізниці. Самі розумієте що там вже будуть зовсім інші ціни на квітки. Європейські.


Так получается вообще смысла нет возвращаться.
Зачем ехать в Украину из Европы, если завтра буквально Украина сама в Европу приедет.
Максим, билеты дорогие, не тратьтесь. Подождите пока квитку в ЕС не примут.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 06:54

  airmax78 написав:2023 - хочу повернутись
2024 - повернувся

Але не в Україну)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 06:55

  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78 ,
Макс, я вас поважаю, але ви хотіли і в 2022-му, і в 2023-му))
Це наче «ще раз хочу переспати з ******. Бо один раз вже хотів» ))
Будьте вже чесним: треба продати і тікати. Ви такий не один, нічого стидного по сучасним міркам тут нема))

Ні, 2022й промайнув надшвидко - я і не помітив. Хотіли повернутись у 2023 влітку.
Сьогодні тільки передивлявся фотки квітки. Я не збираюсь її продавати. Хочу до дому.

Ви і не помітите як років 5-10 війни пролетять, квітка буде вас чекати, не сумуйте)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 08:18

Я впевнений що у випадку мобілізації в Польщі, перших змусять йти в польське військо українських чоловіків, які повиїжали в Польщу.

Зі словами «не хотіли воювати за свою країну, то будете воювати за нашу!»

Всім добра!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 09:08

  rjkz написав:Там хоть кто-то приходит проверить-проветрить? Кота покормить, фикус полить?

У меня знакомые выехали в самом начале войны, думали надолго не затянется. Перед отъездом оставили ключи, чтоб я рыбок кормил и цветы поливал, которых у них оказалось чуть меньше, чем на полноценном приусадебном участке. И вот так я начал периодически жить на Оболони возле набережной,)) естественно с разрешения хозяев. Даже полку в шкафу освоил под свои нужды.))
Востаннє редагувалось hume в Сер 17 січ, 2024 09:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 09:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Кардинале 10 дней назад включили отопление. Как решили по долгам я не в курсе, но за декабрь общий долг стал резко сокращаться.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 09:19

  hume написав:В Кардинале 10 дней назад включили отопление. Как решили по долгам я не в курсе, но за декабрь общий долг стал резко сокращаться.

"Добрим словом і відключенням електроенергії зимою - можна отримати більше, ніж добрим словом!"

Таку мову українська люмпен-селюківська їліта - чудово розуміє. Удари під дих або по кишені.


Класний підхід - зимою морозити придурковатих жлобів. Щоб порозумнішали. Ефективний метод виховання! :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 січ, 2024 10:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:05

  kingkongovets написав:так коли вже можна буде таранити майно ухилянтів?

Цікаво, якщо буде дешевіти, то нащо Вам дешевіючий актив?
ПС: ті хто хотіли то вже за майже два роки позбулися поки була міжнародна допомога і стабільний курс.
BIGor
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