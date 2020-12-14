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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 02:58
airmax78 написав: kingkongovets написав:
я не знаю шо там з меблів, макс хоч і збочений перфекціоніст, але скряга ще та і це його перший проект
Вимушений розчарувати: з італійського там тільки обідній стіл та 6 стільців, та й те - народний калігаріс. Все інше або Interia aбо Sophie Decor. Всі вбудовані меблі: з Egger корпуси, з Saviola - фасади. На кухні фасади якісь найдорожчі що були у Віярі (не пам'ятаю назву).
Так какая текущая цена по которой НЕ продаете?
352?
Лучше НЕ продавать за 380, но с торгом.
Так быстрее НЕ продадите.
Кстати, там-же и налоговый срок скоро проходит.
Так что смело НЕ продавайте.
Как НЕ продадите - расскажите форуму что НЕ прикупили на эти бабки в Вене.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 03:10
reus написав: airmax78 написав:
Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.
Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти
Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг
Это при условии, что там ничего не "пожелтело и отвалилось".
Максим! Там хоть кто-то приходит проверить-проветрить? Кота покормить, фикус полить?
А то и интриги может нет. Отключили отопление, сверху никого нет, окно забыли закрыть, радиатор замерз, лопнул, отопление включили...ДСП говорите? Говорят хорошо разбухает, если горячей водой зальет. Да и паркет лежит на нежелтеющем клее за 100500 баксов за грамм.
Или ветром (как оказывается бывает) овноблоки сдуло вниз.
Это правда не в ЯГ, а в совсем другом ЖК, но там недалеко, Шапо строил, рассказывал, так строили, что с 22 этажа овноблоки вниз попадали.
Передовой материал! Еще и летать умеет.
У вас не падали ...пока?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 03:12
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Це вартість кол опціону з ціною виконання EUR450K, який я колись необачно продав Реусу і який він досі тримає. Можливо він погодиться ним поступитися.
Бути мрійником звісно, це добре, але Ваш потяг давно вже проїхав, навіть рейки встигли поіржавіти
Були часи, коли вам пропонували більше за 100куо, а зараз за сотні уо вже торг
Наш потяг скоро поїде по абсолютно новій колії. І не по якомусь там дойче бану а по новій європейській колії Південно-Західної Залізниці. Самі розумієте що там вже будуть зовсім інші ціни на квітки. Європейські.
Так получается вообще смысла нет возвращаться.
Зачем ехать в Украину из Европы, если завтра буквально Украина сама в Европу приедет.
Максим, билеты дорогие, не тратьтесь. Подождите пока квитку в ЕС не примут.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 06:54
airmax78 написав:
2023 - хочу повернутись
2024 - повернувся
Але не в Україну)
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Додано: Сер 17 січ, 2024 06:55
airmax78 написав: Hotab написав:airmax78
,
Макс, я вас поважаю, але ви хотіли і в 2022-му, і в 2023-му))
Це наче «ще раз хочу переспати з ******. Бо один раз вже хотів» ))
Будьте вже чесним: треба продати і тікати. Ви такий не один, нічого стидного по сучасним міркам тут нема))
Ні, 2022й промайнув надшвидко - я і не помітив. Хотіли повернутись у 2023 влітку.
Сьогодні тільки передивлявся фотки квітки. Я не збираюсь її продавати. Хочу до дому.
Ви і не помітите як років 5-10 війни пролетять, квітка буде вас чекати, не сумуйте)
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Додано: Сер 17 січ, 2024 08:18
Я впевнений що у випадку мобілізації в Польщі, перших змусять йти в польське військо українських чоловіків, які повиїжали в Польщу.
Зі словами «не хотіли воювати за свою країну, то будете воювати за нашу!»
Всім добра!
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Додано: Сер 17 січ, 2024 09:08
rjkz написав:
Там хоть кто-то приходит проверить-проветрить? Кота покормить, фикус полить?
У меня знакомые выехали в самом начале войны, думали надолго не затянется. Перед отъездом оставили ключи, чтоб я рыбок кормил и цветы поливал, которых у них оказалось чуть меньше, чем на полноценном приусадебном участке. И вот так я начал периодически жить на Оболони возле набережной,)) естественно с разрешения хозяев. Даже полку в шкафу освоил под свои нужды.))
Востаннє редагувалось hume
в Сер 17 січ, 2024 09:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 09:11
В Кардинале 10 дней назад включили отопление. Как решили по долгам я не в курсе, но за декабрь общий долг стал резко сокращаться.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 09:19
hume написав:
В Кардинале 10 дней назад включили отопление. Как решили по долгам я не в курсе, но за декабрь общий долг стал резко сокращаться.
"Добрим словом і відключенням електроенергії зимою - можна отримати більше, ніж добрим словом!"
Таку мову українська люмпен-селюківська їліта - чудово розуміє. Удари під дих або по кишені.Класний підхід - зимою морозити придурковатих жлобів. Щоб порозумнішали. Ефективний метод виховання
!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 січ, 2024 10:11, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 10:05
kingkongovets написав:
так коли вже можна буде таранити майно ухилянтів?
Цікаво, якщо буде дешевіти, то нащо Вам дешевіючий актив?
ПС: ті хто хотіли то вже за майже два роки позбулися поки була міжнародна допомога і стабільний курс.
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