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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11539115401154111542>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:29

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:так коли вже можна буде таранити майно ухилянтів?

Цікаво, якщо буде дешевіти, то нащо Вам дешевіючий актив?
ПС: ті хто хотіли то вже за майже два роки позбулися поки була міжнародна допомога і стабільний курс.


Смысл не в этом. Смысл в том, что тот, кто так отнекивался от совка и рассказывал о своем успешном успехе в самом что ни на есть рынке просто дождался того момента, когда его пролетарская сущность наконец-то получит современную трактовку. "Отнять и поделить" - разве не прелесть?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:34

Успіх да у нас и так пол страны в заброшенных домах, заходи живи

А лозунг - забрать и поделить популярен был всегда
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:44

  Frant написав:Хто багатший - платить більше податків.

И это уже было в истории.
Одни хотят, чтобы не было в стране бедных, другие - чтобы не было богатых :mrgreen:

P.S. я лично за равенство, все должны платить налоги по единой ставке, не важно какой у тебя статус и доход.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Отличный пример того, что риэлторы должны исчезнуть: Липки с ремонтом дешевле 1200 - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11179291/

Почему до сих пор существуют такие специалисты и агентства?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:15

  Frant написав:
  striped написав:Смысл в том, что тот, кто так отнекивался от совка и рассказывал о своем успешном успехе в самом что ни на есть рынке просто дождался того момента, когда его пролетарская сущность наконец-то получит современную трактовку.

Купити задешево у одних лохів і продати задорого другим лохам - хіба це пролетарський підхід???? навпаки, це модний сучасний стиль. Аби лохів вистачило.


Там не было про "купити". Може пан з мавпою на аві і мав на увазі придбання, але чомусь написав "таранити". У мене це слово більш асоціюється з пиратами, а не з нотаріусами.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:16

  striped написав:Отличный пример того, что риэлторы должны исчезнуть: Липки с ремонтом дешевле 1200 - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11179291/

Почему до сих пор существуют такие специалисты и агентства?


може там один нуль пропустили ? середня ціна на тій вулиці 4к
nmd
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:25

  Примат написав:про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.

а куда ж деваются миллиарды долларов?
судя по киевским улицам которые ломятся от автопарка 200к+ авто зарабатывают на войне все кроме нас :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:58

  nmd написав:
  striped написав:Отличный пример того, что риэлторы должны исчезнуть: Липки с ремонтом дешевле 1200 - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11179291/

Почему до сих пор существуют такие специалисты и агентства?


може там один нуль пропустили ? середня ціна на тій вулиці 4к

100% что то не то. Не может быть в том районе по 1200 за метр. Интересный пункт в объявлении - возможен обмен на вашу недвижимость.))
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:59

  Олежан написав:
  Примат написав:про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.

а куда ж деваются миллиарды долларов?
судя по киевским улицам которые ломятся от автопарка 200к+ авто зарабатывают на войне все кроме нас :mrgreen:

Меня эта мысль начала преследовать год назад))
hume
 
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