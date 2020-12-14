Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:так коли вже можна буде таранити майно ухилянтів?
Цікаво, якщо буде дешевіти, то нащо Вам дешевіючий актив? ПС: ті хто хотіли то вже за майже два роки позбулися поки була міжнародна допомога і стабільний курс.
Смысл не в этом. Смысл в том, что тот, кто так отнекивался от совка и рассказывал о своем успешном успехе в самом что ни на есть рынке просто дождался того момента, когда его пролетарская сущность наконец-то получит современную трактовку. "Отнять и поделить" - разве не прелесть?
striped написав:Смысл в том, что тот, кто так отнекивался от совка и рассказывал о своем успешном успехе в самом что ни на есть рынке просто дождался того момента, когда его пролетарская сущность наконец-то получит современную трактовку.
Купити задешево у одних лохів і продати задорого другим лохам - хіба це пролетарський підхід???? навпаки, це модний сучасний стиль. Аби лохів вистачило.
Там не было про "купити". Може пан з мавпою на аві і мав на увазі придбання, але чомусь написав "таранити". У мене це слово більш асоціюється з пиратами, а не з нотаріусами.