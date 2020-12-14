|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:01
hume написав:
Меня эта мысль начала преследовать год назад))
сколько обменок открылось в Киеве за время войны? тысячи. А про очереди в обменки слышали?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21727
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2358 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:14
hume написав: nmd написав:
може там один нуль пропустили ? середня ціна на тій вулиці 4к
100% что то не то. Не может быть в том районе по 1200 за метр. Интересный пункт в объявлении - возможен обмен на вашу недвижимость.))
"Ціна 200 000 або найкраща пропозиція", т.е. АУКЦИОН.
-
Ltava
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 12.07.10
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vydrigan
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24512
|16439841
|
Нед 14 січ, 2024 00:00
UA
|
|1347
|5421342
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|25562
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim