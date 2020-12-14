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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11539115401154111542
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:01

  hume написав:Меня эта мысль начала преследовать год назад))
сколько обменок открылось в Киеве за время войны? тысячи. А про очереди в обменки слышали?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:14

  hume написав:
  nmd написав:
  striped написав:Отличный пример того, что риэлторы должны исчезнуть: Липки с ремонтом дешевле 1200 - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11179291/

Почему до сих пор существуют такие специалисты и агентства?


може там один нуль пропустили ? середня ціна на тій вулиці 4к

100% что то не то. Не может быть в том районе по 1200 за метр. Интересный пункт в объявлении - возможен обмен на вашу недвижимость.))

"Ціна 200 000 або найкраща пропозиція", т.е. АУКЦИОН.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:39

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Меня эта мысль начала преследовать год назад))
сколько обменок открылось в Киеве за время войны? тысячи. А про очереди в обменки слышали?

А скільки закрилось на території цієї держави з 2014 і 2021?
Хто міряє економіку кількістю обмінок? :mrgreen:

В державі економічний бум?
Зростання?
Ти коли навчишся думати системно і масштабно? :mrgreen:
  vitaliiangel написав:А про очереди в обменки слышали?

Про черги за хлібом і пособіями - в курсі?
Frant
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