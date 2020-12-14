сколько обменок открылось в Киеве за время войны? тысячи. А про очереди в обменки слышали?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:01
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:14
"Ціна 200 000 або найкраща пропозиція", т.е. АУКЦИОН.
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:39
А скільки закрилось на території цієї держави з 2014 і 2021?
Хто міряє економіку кількістю обмінок?
В державі економічний бум?
Зростання?
Ти коли навчишся думати системно і масштабно?
Про черги за хлібом і пособіями - в курсі?
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