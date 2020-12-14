Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:14
hume написав: nmd написав:
може там один нуль пропустили ? середня ціна на тій вулиці 4к
100% что то не то. Не может быть в том районе по 1200 за метр. Интересный пункт в объявлении - возможен обмен на вашу недвижимость.))
"Ціна 200 000 або найкраща пропозиція", т.е. АУКЦИОН.
Ltava
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Додано: Сер 17 січ, 2024 16:57
Примат написав:
про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.
"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."
Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...
https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp
roberto dark
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Додано: Сер 17 січ, 2024 16:58
roberto dark написав: Примат написав:
про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.
"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."
Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...
https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp
Це зрозуміло
Investor_K
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:08
Подосрали Республике, конечно. И так непонятно было за что такие деньги, а сейчас и подавно. Хотя, думаю, и сейчас ОП аргументы для 2500 за метр найдет.
airmax78
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:12
Investor_K написав: roberto dark написав: Примат написав:
про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.
"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."
Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...
https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp
Це зрозуміло
зрозуміло шо ні на копійку там нічого досі не впало
а ще зрозуміло, що люди продовжують вестися на вкиди та фейки
kingkongovets
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:22
airmax78 написав:Подосрали Республике, конечно. И так непонятно было за что такие деньги, а сейчас и подавно. Хотя, думаю, и сейчас ОП аргументы для 2500 за метр найдет.
а Республіка - то не зовсім то і про метро, там далеко пішки, примірно як від Дарниці до Паркових озер
kingkongovets
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:35
roberto dark написав: Примат написав:
про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.
"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."
Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...
https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp
я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика
Бетон
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:47
это отличный пример неумения понимать прочитанное
"Ціна 200 000 або
найкраща пропозиція
."
никто тебе за 200к не продаст
Прохожий
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