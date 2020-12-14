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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11540115411154211543>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:14

  hume написав:
  nmd написав:
  striped написав:Отличный пример того, что риэлторы должны исчезнуть: Липки с ремонтом дешевле 1200 - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11179291/

Почему до сих пор существуют такие специалисты и агентства?


може там один нуль пропустили ? середня ціна на тій вулиці 4к

100% что то не то. Не может быть в том районе по 1200 за метр. Интересный пункт в объявлении - возможен обмен на вашу недвижимость.))

"Ціна 200 000 або найкраща пропозиція", т.е. АУКЦИОН.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:57

  Примат написав:про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.

"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."

Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...

https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:58

  roberto dark написав:
  Примат написав:про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.

"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."

Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...

https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp

Це зрозуміло
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подосрали Республике, конечно. И так непонятно было за что такие деньги, а сейчас и подавно. Хотя, думаю, и сейчас ОП аргументы для 2500 за метр найдет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  roberto dark написав:
  Примат написав:про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.

"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."

Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...

https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp

Це зрозуміло
зрозуміло шо ні на копійку там нічого досі не впало
а ще зрозуміло, що люди продовжують вестися на вкиди та фейки
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Подосрали Республике, конечно. И так непонятно было за что такие деньги, а сейчас и подавно. Хотя, думаю, и сейчас ОП аргументы для 2500 за метр найдет.
а Республіка - то не зовсім то і про метро, там далеко пішки, примірно як від Дарниці до Паркових озер
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:35

  roberto dark написав:
  Примат написав:про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.

"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."

Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...

https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp

я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:47

  striped написав:Отличный пример того, что риэлторы должны исчезнуть: Липки с ремонтом дешевле 1200 - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11179291/

Почему до сих пор существуют такие специалисты и агентства?

это отличный пример неумения понимать прочитанное
"Ціна 200 000 або найкраща пропозиція."
никто тебе за 200к не продаст
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вєсті з полєй:

Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є

покупець - військовий на контракті, єоселя
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:23

  roberto dark написав:
  Примат написав:про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.

"Ремонт метро на Теремки може тривати 5 років і більше."

Все, що далі станції Либідська, стовідсотково чекає обвал цін на нерухомість, бо за метро там вже можна забути...

https://www.google.com/amp/s/kiev.infor ... sperta/amp


серебряная миля должна выйти в среднюю цену 5к/метр
Олежан
 
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