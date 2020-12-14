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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11540115411154211543
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:23

  Бетон написав:я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика

не ты написал а я написал.
хватит балаболить
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:45

  Олежан написав:
  Бетон написав:я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика

не ты написал а я написал.
хватит балаболить

подеритесь :D отжеж важно кто это написал.
vitaliiangel
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1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:34

  Бетон написав:мерами городов должны быть технари.
любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт".
вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт.
а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания

Мой пост 12 декабря
Я не знаю, что ты там у себя пишешь.
Я отвечаю за себя, а не за тебя
Бетон
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