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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11540115411154211543
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:23

  Бетон написав:я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика

не ты написал а я написал.
хватит балаболить
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:45

  Олежан написав:
  Бетон написав:я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика

не ты написал а я написал.
хватит балаболить

подеритесь :D отжеж важно кто это написал.
vitaliiangel
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1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:34

  Бетон написав:мерами городов должны быть технари.
любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть.


.........

Мой пост 12 декабря
Я не знаю, что ты там у себя пишешь.
Я отвечаю за себя, а не за тебя
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:13

  hume написав:В Кардинале 10 дней назад включили отопление. Как решили по долгам я не в курсе, но за декабрь общий долг стал резко сокращаться.

Мабуть без опалення при мінус 10 не дуже комфортно - що доказує що відключення діють)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:14

  striped написав:Отличный пример того, что риэлторы должны исчезнуть: Липки с ремонтом дешевле 1200 - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11179291/

Почему до сих пор существуют такие специалисты и агентства?

Беру дві штуки)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:16

  Олежан написав:
  Примат написав:про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.

а куда ж деваются миллиарды долларов?
судя по киевским улицам которые ломятся от автопарка 200к+ авто зарабатывают на войне все кроме нас :mrgreen:

Вже чули, так ломляться що по продажу машин ми в Європі на останніх місцях, навіть автошроту стали завозити менше і менше, навскидку назовіть автопарк 200 плюс - таких авто в Києві не так багато)
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:17

  airmax78 написав:Подосрали Республике, конечно. И так непонятно было за что такие деньги, а сейчас и подавно. Хотя, думаю, и сейчас ОП аргументы для 2500 за метр найдет.

Запустить брендовані маршрутки?)
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:19

  kingkongovets написав:вєсті з полєй:

Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є

покупець - військовий на контракті, єоселя

Десь так - квартири до 100 тисяч основний двіж
cherchiltank
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  #<1 ... 11540115411154211543
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