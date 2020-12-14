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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 18:23
Бетон написав:
я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика
не ты написал а я написал.
хватит балаболить
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Олежан
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:45
Олежан написав: Бетон написав:
я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика
не ты написал а я написал.
хватит балаболить
подеритесь
отжеж важно кто это написал.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:34
Бетон написав:
мерами городов должны быть технари.
любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть.
.........
Мой пост 12 декабря
Я не знаю, что ты там у себя пишешь.
Я отвечаю за себя, а не за тебя
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Бетон
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:13
hume написав:
В Кардинале 10 дней назад включили отопление. Как решили по долгам я не в курсе, но за декабрь общий долг стал резко сокращаться.
Мабуть без опалення при мінус 10 не дуже комфортно - що доказує що відключення діють)
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cherchiltank
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:14
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:16
Олежан написав: Примат написав:
про обвал цен, наверное, логика есть, тем более, если добавить еще фактор того, что процент население за чертой бедности стремится к 100%, покупать просто будет некому.
а куда ж деваются миллиарды долларов?
судя по киевским улицам которые ломятся от автопарка 200к+ авто зарабатывают на войне все кроме нас
Вже чули, так ломляться що по продажу машин ми в Європі на останніх місцях, навіть автошроту стали завозити менше і менше, навскидку назовіть автопарк 200 плюс - таких авто в Києві не так багато)
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:17
airmax78 написав:
Подосрали Республике, конечно. И так непонятно было за что такие деньги, а сейчас и подавно. Хотя, думаю, и сейчас ОП аргументы для 2500 за метр найдет.
Запустить брендовані маршрутки?)
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:19
kingkongovets написав:
вєсті з полєй:
Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є
покупець - військовий на контракті, єоселя
Десь так - квартири до 100 тисяч основний двіж
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Додано: Чет 18 січ, 2024 01:04
kingkongovets написав:
вєсті з полєй:
Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є
покупець - військовий на контракті, єоселя
Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.
єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.
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Proofy
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Додано: Чет 18 січ, 2024 04:43
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
вєсті з полєй:
Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є
покупець - військовий на контракті, єоселя
Десь так - квартири до 100 тисяч основний двіж
Скоріше, до 80 000.
Чим дешевше, тим легше продати.
Новобудам всьо, каюк.
Лише вторинка.
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Frant
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