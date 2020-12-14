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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 06:09
Олежан написав: Бетон написав:
я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика
не ты написал а я написал.
хватит балаболить
Еа самрм деле эио я написал. Еще до события. Просто пост удалили )))
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Investor_K
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