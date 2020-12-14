RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11541115421154311544
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 06:09

  Олежан написав:
  Бетон написав:я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика

не ты написал а я написал.
хватит балаболить

Еа самрм деле эио я написал. Еще до события. Просто пост удалили )))
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9477
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 08:11

  Investor_K написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика

не ты написал а я написал.
хватит балаболить

Еа самрм деле эио я написал. Еще до события. Просто пост удалили )))

Пропоную зацікавленим особам скинутись грошима і прорити новий тунель від м.Либідської і до іподрома та до Варшавського.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23645
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 08:35

  Frant написав:Пропоную зацікавленим особам скинутись грошима і прорити новий тунель від м.Либідської і до іподрома та до Варшавського.

Кану придется что-то думать, пешее путешествие от построенных домов Республики до метро занимало 10 минут. Через старые дома.

Кан, кстати, вышел из проекта Юнит Хоум,чтоб не создавать конкуренцию своим проектам. Тяжело стало объяснять почему в Республике за окружной и в зажопье Нивок цена должна быть такой же как в Юните на Дорогожичах с материалами на голову выше. Может действительно брендовые маршрутки запустят с телевизорами и объяснением почему счастливые обладатели метров в республике по 2 куе даже без метро не лохи.)
hume
 
Повідомлень: 9395
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 08:55

  Proofy написав:
  kingkongovets написав:вєсті з полєй:

Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є

покупець - військовий на контракті, єоселя

Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.

єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.

Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:26

  hume написав:
  Frant написав:Пропоную зацікавленим особам скинутись грошима і прорити новий тунель від м.Либідської і до іподрома та до Варшавського.

Кану придется что-то думать, пешее путешествие от построенных домов Республики до метро занимало 10 минут. Через старые дома.

Кан, кстати, вышел из проекта Юнит Хоум,чтоб не создавать конкуренцию своим проектам. Тяжело стало объяснять почему в Республике за окружной и в зажопье Нивок цена должна быть такой же как в Юните на Дорогожичах с материалами на голову выше. Может действительно брендовые маршрутки запустят с телевизорами и объяснением почему счастливые обладатели метров в республике по 2 куе даже без метро не лохи.)

Євроавтобуси, з кондиціонерами і м'якими кріслами.

Ціна квитка неясна.
Два євро,як в Ризі?
Чотири євро, як в Стокгольмі?
До м.Либідської?
До м.Хрещатик???

Буратіни з трьома сольдо і куцим розумом
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23645
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11541115421154311544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2450, 2451, 2452
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24512 16441889
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2024 00:00
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5422843
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 26084
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11017)
18.01.2024 08:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.