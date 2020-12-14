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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 06:09
Олежан написав: Бетон написав:
я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика
не ты написал а я написал.
хватит балаболить
Еа самрм деле эио я написал. Еще до события. Просто пост удалили )))
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Investor_K
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Додано: Чет 18 січ, 2024 08:11
Investor_K написав: Олежан написав: Бетон написав:
я в первый день написал, что будет новый тоннель. это вытекает из простейших законов механики грунтов. это, вероятно, будет полная разработка грунта тоннелей, ППР - это уже вторичная тактика
не ты написал а я написал.
хватит балаболить
Еа самрм деле эио я написал. Еще до события. Просто пост удалили )))
Пропоную зацікавленим особам скинутись грошима і прорити новий тунель від м.Либідської і до іподрома та до Варшавського.
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Frant
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Додано: Чет 18 січ, 2024 08:35
Frant написав:
Пропоную зацікавленим особам скинутись грошима і прорити новий тунель від м.Либідської і до іподрома та до Варшавського.
Кану придется что-то думать, пешее путешествие от построенных домов Республики до метро занимало 10 минут. Через старые дома.
Кан, кстати, вышел из проекта Юнит Хоум,чтоб не создавать конкуренцию своим проектам. Тяжело стало объяснять почему в Республике за окружной и в зажопье Нивок цена должна быть такой же как в Юните на Дорогожичах с материалами на голову выше. Может действительно брендовые маршрутки запустят с телевизорами и объяснением почему счастливые обладатели метров в республике по 2 куе даже без метро не лохи.)
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hume
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Додано: Чет 18 січ, 2024 08:55
Proofy написав: kingkongovets написав:
вєсті з полєй:
Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є
покупець - військовий на контракті, єоселя
Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.
єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:26
hume написав: Frant написав:
Пропоную зацікавленим особам скинутись грошима і прорити новий тунель від м.Либідської і до іподрома та до Варшавського.
Кану придется что-то думать, пешее путешествие от построенных домов Республики до метро занимало 10 минут. Через старые дома.
Кан, кстати, вышел из проекта Юнит Хоум,чтоб не создавать конкуренцию своим проектам. Тяжело стало объяснять почему в Республике за окружной и в зажопье Нивок цена должна быть такой же как в Юните на Дорогожичах с материалами на голову выше. Может действительно брендовые маршрутки запустят с телевизорами и объяснением почему счастливые обладатели метров в республике по 2 куе даже без метро не лохи.)
Євроавтобуси, з кондиціонерами і м'якими кріслами.
Ціна квитка неясна.
Два євро,як в Ризі?
Чотири євро, як в Стокгольмі?
До м.Либідської?
До м.Хрещатик???
Буратіни з трьома сольдо і куцим розумом
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Frant
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