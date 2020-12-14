RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11541115421154311544
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 08:55

  Proofy написав:
  kingkongovets написав:вєсті з полєй:

Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є

покупець - військовий на контракті, єоселя

Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.

єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.

Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Продажі нових автомобілів за 2023 - суттєво меньші, ніж в 2021.
Це просто крихти, для такої кількості населення:

"Renault - 383 од.;
Nissan - 309 од.;
BMW - 253 од.;
Mercedes-Benz - 222 од.;
Mazda - 189 од.;
Suzuki - 180 од.;
Citroen - 178 од."

Інформацію про продаж наводить організація Укравтопром. 2023 року українці зареєстрували близько 61 тис. нових автомобілів. При цьому машин із пробігом виявилося набагато більше – 214,4 тис. екземплярів.


Чи може так у порівнні з 2022?

Самыми востребованными марками авто в 2023 году были:

Toyota – 10 197 регистраций (+47%);
Renault – 5790 регистраций (+46%);
Volkswagen – 5627 регистраций (+147%);
Skoda – 4938 регистраций (+75%);
BMW – 4128 регистраций (+139%);
Hyundai – 2945 регистраций (+29%);
Mercedes-Benz- 2543 регистрации (+52%);
Suzuki – 2396 регистраций (+192%);
Mazda – 2252 регистраций (+237%);
Nissan – 1975 регистраций (+75%).

https://news.infocar.ua/v_ukrayini_pidbyly_pidsumky_prodazhiv_novykh_avtomobiliv_u_2023_rotsi_165280.html
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:04

Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23644
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:24

  Frant написав:Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.


Якщо цікаво, то минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:39

  Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.


Якщо цікаво, то минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...

Це відомі речі.
Українська політична і економічна їліта - є несправжньою. Бувші селюки і люмпен-пролетарі, які випадково стали керманичами або заможними людьми.
Вони живуть сьогодняшнім днем. До завтра їм немає справи.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23644
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11541115421154311544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2450, 2451, 2452
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24512 16442074
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2024 00:00
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5423006
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 26149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1103)
18.01.2024 11:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.