Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Інформацію про продаж наводить організація Укравтопром. 2023 року українці зареєстрували близько 61 тис. нових автомобілів. При цьому машин із пробігом виявилося набагато більше – 214,4 тис. екземплярів.
Чи може так у порівнні з 2022?
Самыми востребованными марками авто в 2023 году были:
Frant написав:Slon_Nosov Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.
Якщо цікаво, то минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре. Робить висновки...
Це відомі речі. Українська політична і економічна їліта - є несправжньою. Бувші селюки і люмпен-пролетарі, які випадково стали керманичами або заможними людьми. Вони живуть сьогодняшнім днем. До завтра їм немає справи.